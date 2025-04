Votez pour le meilleur en photo : Samsung Galaxy S25 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra

Qui prend les meilleures photos entre le Samsung Galaxy S25 Ultra et le Xiaomi 15 Ultra ? À vous de voter au travers de 12 images pour les départager !

Qui est le meilleur en photo entre le Samsung Galaxy S25 Ultra (Ă droite) et le Xiaomi 15 Ultra (Ă gauche). // Source : Frandroid

Voici un duel de titans entre deux des meilleurs smartphones pour la photo. D’un cĂ´tĂ©, le Samsung Galaxy S25 Ultra. De l’autre, le Xiaomi 15 Ultra.

Un duel « ultra » disputĂ© forcĂ©ment avec deux appareils particulièrement polyvalent dans l’exercice grâce Ă leurs multiples capteurs photo.

Nous avons d’ailleurs dĂ©jĂ rĂ©alisĂ© un comparatif point par point « Samsung Galaxy S25 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra ». En outre, vous pouvez lire nos avis complets sur les deux tĂ©lĂ©phones :

Mais nous voulions aller encore plus loin en vous soumettant un comparatif dédié à la qualité photo. Quel est le meilleur smartphone pour cet usage ? À vous de nous le dire en votant pour vos clichés préférés ci-dessous, scène par scène.

Les règles du comparatif photo

Ci-dessous, vous allez voir, Ă chaque fois, deux photos de la mĂŞme scène : l’une prise avec le champion de Samsung, l’autre avec le porte-Ă©tendard de Xiaomi. Un slider permet de regarder les deux images cĂ´te Ă cĂ´te simultanĂ©ment.

Ensuite, il ne vous reste plus qu’Ă voter grâce aux modules de sondage mis Ă disposition. Retenez que la « Photo 1 » correspond Ă celle de gauche, la « Photo 2 » Ă celle de droite. Enfin, nous avons effacĂ© les mĂ©tadonnĂ©es des photographies et alternĂ© alĂ©atoirement la position des clichĂ©s. Le but Ă©tant d’Ă©viter les tentatives de triche pour celles et ceux qui voudraient favoriser leur chouchou.

Votez pour les meilleures photos

Place aux votes. Nous vous avons concoctĂ© 12 scènes Ă dĂ©partager. Toutes les photos ont Ă©tĂ© prises sans jamais appuyer sur l’Ă©cran pour la mise au point ou l’exposition. Les tĂ©lĂ©phones ont donc fait leurs tambouilles automatiquement.

Grand-angle, jour

On commence avec une photo en grand-angle de la façade du théâtre de la Renaissance, à Paris.

Photo 1 Photo 2

Ultra grand-angle, jour

Pour la deuxième photo, même théâtre, mais en ultra grand-angle.

Photo 1 Photo 2

Grand-angle, nuit

La nuit tombe et nous éprouvons le mode grand-angle en faible luminosité.

Photo 1 Photo 2

Ultra grand-angle, nuit

Toujours la nuit, place Ă la comparaison des modes ultra grand-angle.

Photo 1 Photo 2

Portrait en intérieur

On passe sur le mode portrait en intérieur avec le collègue Arnaud.

Photo 1 Photo 2

Portrait en extérieur

Et c’est le sĂ©millant JB de SurvoltĂ©s qui se prĂŞte au jeu pour le mode portrait en extĂ©rieur.

Photo 1 Photo 2

Zoom optique, jour

Attaquons maintenant les zooms optiques en commençant par le grossissement x3 dans de bonnes conditions lumineuses.

Photo 1 Photo 2

Zoom optique, nuit

On reste sur le zoom x3, mais de nuit cette fois-ci.

Photo 1 Photo 2

Plus gros zoom optique (fleur)

On monte d’un cran avec le deuxième niveau de zoom optique, mais sachez que les deux modèles ne se targuent pas du mĂŞme facteur de grossissement ici (x5 chez Samsung et x4,3 chez Xiaomi).

Photo 1 Photo 2

Plus gros zoom optique (façade)

On reste sur le même mode de prise de vue, mais sur une autre scène. Au lieu de la fleur, la façade du théâtre.

Photo 1 Photo 2

Selfie

C’est l’heure dĂ©sormais de juger la qualitĂ© du selfie.

Photo 1 Photo 2

Zoom x100 numérique

Et enfin, en guise de bonus, nous vous invitons aussi Ă voter pour le zoom x100 numĂ©rique que vous prĂ©fĂ©rez. Sachez, Ă cet Ă©gard, que le Xiaomi 15 Ultra peut aller jusqu’Ă x120. Nous nous sommes limitĂ©s Ă x100 pour ne pas que la diffĂ©rence avec le Samsung Galaxy S25 Ultra saute aux yeux.

Photo 1 Photo 2

Nous glissons par ailleurs la photo ci-dessous pour que vous ayez une idée de ce que les zooms x100 représentent par rapport à la scène en grand-angle.

Voici la zone de la scène visée avec le zoom x100 des deux modèles. // Source : Frandroid

Nous mettrons à jour cet article dans 7 à 10 jours environ pour révéler le vainqueur de ce duel photo. Qui aura le plus de votes entre le Samsung Galaxy S25 Ultra et le Xiaomi 15 Ultra ?