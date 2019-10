Que faire lorsqu'on a 760 euros en poche et l'envie du dernier cri ? Favoriser le petit format et la simplicité d'un Google Pixel 4, ou aller vers la puissance et la rapidité d'un OnePlus 7T Pro ? Notre comparatif vous aide à faire le point.

Sur ces dernières semaines, deux gammes ont particulièrement fait l’actualité : Google a présenté ses nouveaux Pixel 4, quand OnePlus a présenté ses 7T. Dans ces deux familles, nous retrouvons le Google Pixel 4 et le OnePlus 7T Pro au même prix.

La question se pose : lorsque l’on a 770 euros en poche, quel appareil devrait-on favoriser pour quels usages ? C’est pour cela que nous vous avons préparé ce comparatif entre les deux smartphones, que vous puissiez y voir plus clair avant de faire votre choix.

Fiches techniques comparées

Modèle OnePlus 7T Pro Google Pixel 4 Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur OxygenOS Android Stock Taille d'écran 6.67 pouces 5.7 pouces Définition 3100 x 1440 pixels 2280 x 1080 pixels Densité de pixels 516 ppp 444 ppp Technologie OLED OLED SoC Snapdragon 855 Plus Snapdragon 855 Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 640 Qualcomm Adreno 640 Mémoire vive (RAM) 8 Go 6 Go Mémoire interne (flash) 256 Go 128 Go, 64 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 16 Mpx

Capteur 1 : 12.2 Mpx

Capteur 2 : 16 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx 8 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS 4K Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 Réseaux N/C LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Non Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4085 mAh 2800 mAh Dimensions 75.9 x 162.6 x 8.8mm 68.8 x 147.1 x 8.2mm Poids 206 grammes 162 grammes Couleurs Bleu Noir, Blanc, Orange Prix 759€ 769€ Fiche produit | Test Fiche produit | Test

Design : étendre ses horizons

En termes de design, le OnePlus 7T Pro reprend à l’exact celui du OnePlus 7 Pro en début d’année. Nous avons donc le droit à un grand écran sans bordures, et un capteur caché dans un petit système motorisé, quand le lecteur d’empreintes est caché dans l’écran. Au dos, les capteurs sont orientés à l’horizontale en succession, formant un rang bien ordonné sur des coloris dégradés du plus bel effet. Le feeling en main est bon, mais la taille de l’engin se fait tout de même sentir au quotidien.

Côté Google Pixel 4, nous avons… un design aux retours mitigés, du fait de son gigantesque front qui abrite le capteur Soli et le système de reconnaissance faciale 3D. Plus de lecteur d’empreintes à l’arrière, mais un module photo en forme de carré qui lui donne un peu de charme. Hélas, le dos à deux tons n’est plus de la partie, et les finitions du cadre ne sont pas exceptionnelles.

Sur le terrain du design, tout est affaire de goût. Cependant, en termes de tendance de 2019, le OnePlus 7T Pro s’en tire tout de même largement mieux. Le Pixel 4 a tout de même pour lui son petit format, toujours plus rare sur le marché.

Ecran : 90 Hz mon amour

Le grand format s’exprime. Le OnePlus 7T Pro s’équipe d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces en définition Quad HD. L’écran est tout bonnement excellent, comme c’était le cas sur le OnePlus 7 Pro. Et comme ce dernier, il profite qui plus est d’un taux de rafraîchissement à 90Hz qui est bien souvent actif, et permet d’avoir une expérience fluide au possible. Sans encoche, c’est encore meilleur !

Le Google Pixel 4 est plus petit, plus mignon, mais pas moins puissant. Sa dalle OLED de 5,7 pouces supporte une définition maximale en Full HD, et n’est pas non plus coupée d’une encoche. Le front de l’appareil lui-même est massif, mais son écran est entier. En prime, il s’agit du premier appareil de Google à supporter un taux de rafraîchissement à 90Hz lui aussi, mais celui-ci est beaucoup moins souvent actif. Google a promis qu’une mise à jour améliorerait la situation, car ce taux est pour le moment calé sur la luminosité d’écran. Reste qu’il est sublimement calibré et s’adapte très bien aux conditions environnantes pour retoucher sa colorimétrie.

Les deux appareils sont assez similaires, mais le meilleur calibrage couplé au 90Hz plus actif du OnePlus 7T Pro le fait dépasser son petit frère.

Logiciel : en toute pureté

OnePlus a toujours eu la réputation d’offrir l’une des interfaces les plus proches d’Android pur, et fournir un excellent suivi. OxygenOS 10 sous Android 10 est dans la continuité de ce mouvement, avec une interface qui n’a pas grandement évolué, mais qui offre toutes les fonctionnalités de la dernière mise à jour majeure sans compromis. La légèreté de l’interface et les quelques fonctionnalités ajoutées ont toujours été plébiscitées par les utilisateurs depuis de nombreuses années. OxygenOS ne fait pas dans la fioriture, mais dans la vélocité, et le fait très bien.

Le Google Pixel 4 est le petit dernier de la marque… et donc naturellement, celui qui sera le mieux suivi sur les prochaines années, avec l’interface la plus pure qui soit. Android 10 est évidemment de la partie, et la moindre mise à jour sera disponible en avant-première. Hélas, les ajouts de Google cette année sont soit limités à la langue anglaise, soit pas aussi bien qu’escompté, à l’image du capteur Soli qui n’apporte pas grand-chose à l’expérience. Reste que pour les amateurs de suivi et de dernières nouveautés logicielles, la gamme Pixel est un must.

C’est donc plus ou moins un ex æquo sur ce point. D’un côté, le suivi OnePlus est vraiment excellent et l’interface est très proche du pur. De l’autre, la plus grande rapidité est celle de Google, mais cela n’apporte pas forcément autant qu’on l’aimerait.

Performances : un petit truc en +

Contrairement au OnePlus 7 Pro, le OnePlus 7T Pro s’équipe du Snapdragon 855+. Il s’agit d’une déclinaison du dernier SoC haut de gamme de Qualcomm dont les performances ont été très légèrement revues à la hausse, particulièrement pour les jeux en 3D. Si cette dernière déclinaison ne change pas grand-chose à l’usage au quotidien, les 8 Go de RAM du OnePlus 7T Pro sont par contre très appréciables pour continuer de profiter d’une expérience fluide sans avoir à sacrifier des jeux en pause. Notez également que le stockage en UFS 3.0 rend l’appareil toujours plus fluide.

Le Google Pixel 4 s’équipe lui de la version simple du Snapdragon 855, qui n’a pas non plus vieilli et offre toujours une expérience extrêmement fluide. Il lui associe 6 Go de RAM qui offriront sensiblement les mêmes performances, mais pourront être plus vite remplis si plusieurs jeux sont en attente dans votre liste d’applications actives. Surtout, le stockage reste ici en UFS 2.1, qui est certes rapide, mais incomparable au 3.0.

Sur le terrain des performances, OnePlus a toujours été imbattable dans le cercle Android. Le petit bébé de Google succombe lui aussi.

Appareil photo : la belle et la bête

Le OnePlus 7T Pro s’équipe de trois capteurs à l’arrière : un principal de 48 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et un ultra grand-angle de 16 mégapixels. À l’avant, c’est un unique capteur de 16 mégapixels qui s’occupera de vos selfies. Si l’appareil offre une certaine créativité grâce à la multiplicité de points de vue qu’il permet, la qualité n’est hélas pas tout à fait au rendez-vous. Superbes en plein soleil, les capteurs enregistrent très vite du bruit dès que la lumière commence à manquer, et des artefacts peuvent apparaître sur certains clichés. Il n’est pas mauvais pour autant, mais pas au niveau de ses concurrents haut de gamme.

Le Pixel 4 continue la tradition de Google, qui en mixant matériel et logiciel arrive à tirer des clichés sublimes. Au dos, nous avons le droit à un capteur de 12,2 mégapixels et un téléobjectif de 16 mégapixels, ce dernier étant la grande nouveauté de la configuration photo de Google. Et il lui permet non seulement d’offrir des portraits toujours plus beaux, mais aussi un zoom numérique x8 bluffant de qualité malgré le fait que l’optique ne permette que du x2. Difficile de faire une mauvaise photo avec ce Pixel 4 qui est vraiment au-dessus du lot. Et en vidéo, même si la 4K à 60 FPS n’est pas atteinte, la qualité du flux est là encore très réussie en 4K à 30 FPS ou 1080p à 60 FPS. Chapeau bas.

Vous l’aurez compris, il n’y a pas de compétition : le Google Pixel 4 l’emporte haut la main.

Autonomie : pas de compétition

Le OnePlus 7T Pro s’équipe d’une batterie de 4 085 mAh qui lui offre une très large autonomie sur une journée, et peut lui permettre d’atteindre deux jours aisément. La recharge Warp Charge 30T lui permet de récupérer environ 60% de sa charge en trente minutes. Surtout, l’intensité ne faiblit pas à mesure que la charge s’accomplit, faisant que la recharge totale se fait en environ une heure aisément. Hélas, le smartphone ne dispose pas de la recharge sans fil.

Le Google Pixel 4 intègre une petite batterie de 2 800 mAh… qui est son plus grand talon d’Achille. L’autonomie n’y est pas, et même avec une utilisation chiche, tenir une journée est compliqué. Au moins supporte-t-il une recharge à 18W qui lui permet de récupérer 44% de batterie en 30 minutes, pour une charge complète en 1h40. Aussi, le smartphone est compatible avec la recharge sans fil à 10W.

Pas de compétition : le OnePlus 7T Pro est largement vainqueur, tant l’autonomie est le point faible du Google Pixel 4.

Conclusion : le grand l’emporte

Un grand et un petit format. Une philosophie similaire. Et beaucoup de points en commun. Pourtant, difficile après ce comparatif de totalement recommander le Pixel 4, qui sorti de l’aspect photo n’arrive pas à avoir assez d’arguments pour contrebalancer ses gros défauts. Avec un peu plus d’autonomie, il serait bien plus viable.

Actuellement, le OnePlus 7T Pro se débrouille sur tous les terrains… sauf la photo, où il est clairement de ça de son rival. Mais lorsque l’on investit autant, on veut tout de même un smartphone qui tienne la route longtemps et offre l’expérience la plus équilibrée possible. Le Pixel 4 ne l’est pas.

Pour en savoir plus sur ces téléphones, vous pouvez consulter nos tests complets :

Prix et disponibilités

Le OnePlus 7T Pro est disponible en France dès maintenant. Il est vendu 759 euros avec 128 Go de stockage, et en divers coloris.

Le Google Pixel 4 est vendu 10 euros de plus, soit 769 euros. À ce prix, il n’existe qu’en coloris noir et avec un stockage limité à 64 Go.