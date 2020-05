Xiaomi Redmi Note 9S vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro : lequel est le meilleur smartphone ?

Lancé six mois après le Xiaomi Redmi Note 8 Pro, le Xiaomi Redmi Note 9S profite d'une belle fiche technique et d'un design soigné. Mais est-il vraiment meilleur que son prédécesseur ? C'est ce qu'on va voir dans ce comparatif complet.

En fin d’année dernière, Xiaomi lançait le Redmi Note 8 Pro. En ce début 2020, la firme lui a déjà trouvé un remplaçant, le Redmi Note 9S. Mais faut-il pour autant mettre le Redmi Note 8 Pro aux oubliettes ? C’est ce qu’on va voir dans ce duel entre les deux smartphones en comparant le design, l’écran, le logiciel, les performances, la photo et l’autonomie.

Alors, quel est le meilleur smartphone entre le Xiaomi Redmi Note 9S et le Xiaomi Redmi Note 8 Pro ? C’est ce qu’on va voir dans ce comparatif.

Fiches techniques des Xiaomi Redmi Note 9S et Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Des designs assez différents en façade comme au dos

Les deux smartphones de Xiaomi proposent une approche assez différente en matière de design, que ce soit pour le format du smartphone, pour l’aspect de face ou pour le dos de l’appareil.

Concernant le Xiaomi Redmi Note 9S, il arbore un large gabarit avec une hauteur de 165 mm et un écran de 6,67 pouces. De quoi proposer un poids important de 209 grammes qui sera surtout à recommander aux personnes utilisant leur téléphone à deux mains. De face, le smartphone propose un écran percé en haut au centre d’une petite bulle assez discrète. Xiaomi propose par ailleurs un dos en verre Gorilla Glass 5 avec un module photo assez large, de forme carrée, positionné en centre et équipé de quatre appareils photo. Sur la tranche droite on va retrouve les boutons de volume — positionnés un peu trop haut — et le lecteur d’empreintes digitales — utilisé comme bouton de veille — tandis qu’en bas, le smartphone est équipé d’une prise USB-C et d’une prise casque.

La face avant du Xiaomi Redmi Note 9S Le quadruple module photo au dos

De son côté, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro arbore un format un peu plus compact avec une hauteur de 161 mm et un écran de 6,53 pouces pour un poids de 200 grammes. En façade, le smartphone n’utilise pas d’écran percé, mais une fine encoche qui s’avère presque aussi discrète. Pour le dos, on retrouve une surface en verre Gorilla Glass 5, mais un module photo un peu plus discret. Il est composé de trois appareils positionnés au centre à la verticale, et d’un quatrième plus discret sur la droite. On va retrouver, dans le prolongement des appareils photo, un lecteur d’empreintes digitales. Concernant les connectiques, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est lui aussi doté d’une prise USB-C et d’une prise casque.

Le Redmi Note 8 Pro

Sur ce point, on aura tendance à accorder la victoire au Xiaomi Redmi Note 8 Pro qui, grâce à son design un peu plus petit que son concurrent, pourra être utilisé plus facilement à une main. Les boutons de volume y sont par ailleurs plus facilement accessibles que sur le Redmi Note 9S

Bonne luminosité ou bonne calibration

Concernant l’écran, on l’a vu, les deux smartphones de Xiaomi arborent des diagonales différentes. Mais il ne s’agit pas là des seules différences d’affichage entre les deux modèles.

Le Redmi Note 9S intègre une dalle LCD de 6,67 pouces avec une définition de 2400×1080 pixels soit une densité de 395 pixels par pouce. La dalle du smartphone est par ailleurs plutôt lumineuse avec un maximum de 411 cd/m², et un contraste correct de 1267:1. Du côté de la température des couleurs, on notera que le mode standard la règle à 6600K, soit assez proche des 6500K de la lumière blanche du soleil. On a donc un écran qui ne tire pas trop vers le bleu. Enfin, le delta E de 4,3 en mode standard témoigne d’une bonne colorimétrie.

Le Redmi Note 9S Le Redmi Note 8 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro utilise quant à lui un écran LCD de 6,53 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. De quoi proposer une densité identique de 395 pixels par pouce, mais un écran un peu moins haut. Du côté de la luminosité maximale, le smartphone atteint les 492 cd/m². Il profite par ailleurs d’un contraste de 1412:1. Néanmoins, le Redmi Note 8 Pro pèche du côté de la calibration puisque son écran affiche par défaut une température de 7970K bien trop bleue. La fidélité des couleurs est également moyenne avec un delta E mesuré à 4,59 par défaut.

Dans les deux cas, nous avons ici un écran avec des qualités et des défauts. Le Redmi Note 9S propose ainsi une meilleure calibration, mais le Redmi Note 8 Pro est plus lumineux avec un meilleur contraste. Compte tenu de la possibilité de modifier la calibration avec MIUI, on va donc accorder le point au Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

MIUI 11 des deux côtés… avec et sans tiroir d’applications

Du côté du logiciel, les deux smartphones sont dotés de l’interface MIUI de Xiaomi. Si le Redmi Note 8 Pro a été lancé dans un premier temps avec MIUI 10 basé sur Android 9.0 Pie, mais a depuis été mis à jour vers MIUI 11 avec Android 10. De son côté, le Redmi Note 9S a été directement lancé avec Android 10 et MIUI 11.

Du côté de l’interface logicielle, vous retrouverez donc les mêmes fonctionnalités sur les deux smartphones, avec des menus similaires, beaucoup d’options de personnalisation et quelques aspects gênants. C’est notamment le cas du tiroir d’applications. S’il est désormais disponible en option sur le Redmi Note 8 Pro, on ne peut cependant pas l’activer encore sur le Redmi Note 9S. Xiaomi prévoit bien de le rendre disponible plus tard, mais ce n’est pas encore le cas et il faudra probablement patienter jusqu’à la mise à jour vers MIUI 12. On notera que les deux smartphones devraient profiter de cette mise à jour dans les prochains mois. Par ailleurs, le Redmi Note 9S embarque nativement de nombreuses applications Google.

D’un point de vue logiciel, on a donc deux modèles particulièrement proches, mais en l’état, c’est donc le Redmi Note 8 Pro qui garde la main grâce à la possibilité d’activer un tiroir d’applications pour celles et ceux qui le souhaitent. Notez néanmoins que sans ça, et lorsque le Note 9S sera mis à jour, ce serait une égalité parfaite entre les deux modèles.

Comme on l’a vu plus tôt, les deux smartphones sont dotés de modules photo aux aspects bien différents au dos. Ainsi, le Xiaomi Redmi Note 9S profite de quatre appareils photo à l’arrière :

capteur principal de 48 mégapixels (f/1,79)

capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2)

capteur avec objectif macro de 5 mégapixels (f/2,4)

capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4)

Pour le Redmi Note 8 Pro, Xiaomi avait déjà décidé d’intégrer quatre appareils photo au dos :

capteur principal de 64 mégapixels (f/1,9)

capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2)

capteur avec objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4)

capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4)

Le module photo du Xiaomi Redmi Note 9S Le module photo du Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Sur le papier les deux smartphones sont ainsi équipés d’une configuration assez proche qui va permettre aussi bien la capture en grand-angle qu’avec un zoom numérique x2, en mode macro, en mode portrait ou en ultra grand-angle. On notera par ailleurs que pour ces deux derniers aspects, il semble que Xiaomi ait réutilisé les mêmes composants d’un smartphone à l’autre, puisqu’on va retrouver le même capteur et un objectif similaire sur l’ultra grand-angle et le capteur dédié au mode portrait.

La principale différence va surtout résider dans le capteur photo principal, de 64 mégapixels sur le Redmi Note 8 Pro avec une ouverture de f/1,9 et de 48 mégapixels sur le Redmi Note 9S, mais avec une plus grande ouverture de f/1,79.

Photos du Redmi Note 9S :

Photos du Redmi Note 8 Pro :

Dans l’ensemble, on a donc deux smartphones qui s’en sortent bien en plein jour avec une bonne gestion des fortes plages dynamiques. Dans les deux cas, on pourra cependant détecter une légère tendance à modifier la colorimétrie lorsqu’on passe du module ultra grand-angle au grand-angle.

Les deux smartphones s’en sortent également correctement dans des conditions de luminosité plus difficiles.

Photos du Redmi Note 9S :

Photo prise de nuit avec le Redmi Note 9S

Photos du Redmi Note 8 Pro :

Si le Redmi Note 8 Pro va avoir tendance à contraster artificiellement les clichés de nuit, le Redmi Note 9S propose cependant des photos plus justes en basse lumière, sans doute grâce à son objectif plus lumineux.

C’est donc le Xiaomi Redmi Note 9S qui passe devant sur cette manche.

Un modèle Pro plus puissant

Du côté des performances, Xiaomi a fait deux choix bien distincts pour ses deux smartphones. Si le Xiaomi Redmi Note 9S est équipé de la puce Snapdragon 720G accompagnée de 4 Go de RAM, le Redmi Note 8 Pro profite quant à lui du SoC Helio G90T avec 6 Go de RAM.

À l’usage, même si les deux appareils s’en tirent très convenablement dans la navigation au sein des applications ou dans les jeux mobiles, on notera que le Redmi Note 8 Pro parvient à mieux gérer les jeux exigeants comme Fortnite qui est accessible en détails élevés quand le Redmi Note 9S se limite à des réglages moyens. Cela se voit notamment dans les textures au loin qui sont sacrifiées.

Xiaomi Redmi Note 9S Xiaomi Redmi Note 8 Pro SoC Snapdragon 720G MediaTek Helio G90T AnTuTu 8.x 272 446 n/c PCMark 2.0 7 847 10 037 3DMark Sling Shot Extreme 2 519 2 377 3DMark Slingshot Extreme Graphics 2 366 2 213 3DMark Slingshot Extreme Physics 3 253 3 213 GFXBench Aztec Vulkan High (onscreen / offscreen) 10 / 6,6 FPS 6,5 / 9,9 FPS GFX Bench Car Chase (onscreen/offscreen) 15 / 17 FPS 15 / 18 FPS GFX Bench Manhattan (onscreen/offscreen) 37 / 40 FPS 43 / 48 FPS Lecture / écriture séquentielle 489 / 171 Mo/s 524 / 192 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 31,3 / 29,1 IOPS 38K / 42K IOPS

Dans les tests de benchmarks, on note là aussi que le Redmi Note 8 Pro parvient à de bien meilleurs résultats que son concurrent du jour, aussi bien sur la gestion de la mémoire que sur les tests de puissance de calcul ou les tests graphiques.

Sur cette manche c’est donc encore une fois le Xiaomi Redmi Note 8 Pro qui passe devant le Redmi Note 9S, moins performant.

Deux champions d’autonomie

Les deux smartphones proposent des batteries conséquentes avec un accumulateur de 4 500 mAh sur le Redmi Note 8 Pro et de 5020 mAh pour le Redmi Note 9S. Dans les deux cas, cela permet de tenir confortablement pendant deux jours consécutifs.

Sur notre test d’autonomie personnalisé ViSer, qui simule un usage mixte du smartphone, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro a pu tenir pendant 14h20 avant de tomber à 10 % de batterie. C’était déjà un excellent score, parmi les meilleurs sur Android. Le Redmi Note 9S a fait quant à lui tenu encore plus longtemps et il lui aura fallu 16h pour atteindre les 10 % de batterie. C’est tout simplement notre record actuellement.

Du côté de la recharge, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est fourni avec un chargeur 18 W qui va permettre une recharge de 10 à 100 % en un peu moins de deux heures. Le Redmi Note 9S utilise quant à lui un chargeur un peu plus puissant, de 22,5 W, pour une charge de 10 à 100 % en un peu plus d’une heure.

Qu’il s’agisse donc de l’autonomie ou de la charge rapide, dans les deux cas c’est donc le Redmi Note 9S qui remporte cette manche.

Lequel choisir entre le Xiaomi Redmi Note 9S et le Xiaomi Redmi Note 8 Pro ?

Arrivés à la fin de ce duel, c’est le Redmi Note 8 Pro qui gagne ce comparatif. Même si le smartphone est sorti six mois avant le Redmi Note 9S, il propose de meilleures performances notamment pour les jeux mobiles, un écran plus lumineux, un format plus agréable à utiliser à une main et un tiroir d’applications qui n’est pas encore disponible sur le Redmi Note 9S. Néanmoins, celui-ci n’a pas à rougir de la comparaison et s’en sort très bien pour la capture de photos et dispose d’une autonomie record. Certains apprécieront même la présence d’un lecteur d’empreintes sur la tranche ou les nombreuses applications Google embarquées.

Prix et disponibilité des Xiaomi Redmi Note 9S et Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Lancé le 27 avril, le Xiaomi Redmi Note 9S s’affiche au prix de 250 euros pour la version 4/64 Go et à 280 euros pour le modèle 6/128 Go.

De son côté, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro a été lancé à l’automne dernier à 250 euros pour le modèle 6/64 Go et à 280 euros pour la version 6/128 Go. On peut cependant le trouver désormais à près de 220 euros.