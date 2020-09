Asus Zenfone 7 Pro vs OnePlus 8 : lequel est le meilleur smartphone ?

Comparons ensemble l'Asus Zenfone 7 Pro au OnePlus 8 pour savoir lequel de ces deux smartphones est le meilleur afin de vous aider à faire le bon choix en fonction de plusieurs critères importants.

Asus n’est pas l’acteur le plus en vue sur la scène des smartphones, toutefois le constructeur taïwanais signe un beau produit avec son tout récent Zenfone 7 Pro. Dès lors, on peut hésiter entre ce smartphone et le OnePlus 8 vendu sur un segment tarifaire similaire. C’est pourquoi nous vous proposons un petit comparatif pour vous aider à faire votre choix.

Fiches techniques des Asus Zenfone 7 Pro et OnePlus 8

Modèle Asus Zenfone 7 Pro OnePlus 8 Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur ZenUI OxygenOS Taille d'écran 6.67 pouces 6.55 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 395 ppp 402 ppp Technologie AMOLED Super AMOLED SoC Snapdragon 865+ Snapdragon 865 Puce Graphique (GPU) Adreno 650 Adreno 650 Mémoire vive (RAM) 8 Go 8 Go, 12 Go Mémoire interne (flash) 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 8 Mpx

Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 16 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx Enregistrement vidéo 8K@30 fps 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.1 5.0 Bandes supportées N/C 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Oui Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 5000 mAh 4300 mAh Dimensions 77.28 x 165.08 x 9.6mm 72.9 x 160.2 x 8mm Poids 230 grammes 180 grammes Couleurs Noir, Blanc Noir, Bleu, Vert Prix 799€ 699€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Le classique et le fantaisiste

Deux smartphones, deux écoles. Du côté du OnePlus 8, c’est une esthétique classique et efficace qui est prônée. L’appareil ne révolutionne pas les codes et peaufine une recette éprouvée sur plusieurs générations de produits. Écran légèrement incurvé et percé en haut à gauche, finitions léchées, module photo arrière peu protubérant, prise en main agréable… Il plaît sans surprendre.

Le Zenfone 7 Pro, pour sa part, ose un choix plus audacieux avec sa Flip Camera, un appareil photo rotatif, qu’il reprend à son prédécesseur en y ajoutant un troisième capteur. On évite ainsi les poinçons et les encoches sur la zone d’affichage tout en profitant d’un smartphone atypique, qui sait se démarquer de la concurrence. En contrepartie cela dit, on se retrouve avec un terminal vraiment lourd dans la main (230 grammes contre 180 grammes pour son adversaire), ce qui gêne un peu le confort. Par ailleurs, l’écran a toujours des bordures assez épaisses qui l’encadrent.

Un selfie avec l’Asus Zenfone 7 Pro // Source : Frandroid L’écran du OnePlus 8 // Source : Frandroid

Prendre des selfies avec le OnePlus 8 est une expérience classique tandis que, pour la même tâche, le Zenfone 7 Pro fait pivoter son module photo et vous verrez donc un gros rectangle surmonter le téléphone le temps de la photo. À l’arrière, un espace vide qui loge normalement la Flip Camera sera donc visible.

Au-delà de ces éléments-là, il faut savoir qu’aucun des deux smartphones ne jouit d’une certification IP68 pour la protection contre l’eau et la poussière. Il n’y a pas non plus de prise jack sur l’un ou l’autre des modèles. Le lecteur d’empreintes du OnePlus 8 est logé dans l’écran, celui du Zenfone 7 Pro est sur la tranche droite.

Le dos de l’Asus Zenfone 7 Pro // Source : Frandroid La Flip Camera déployée vue de dos sur l’Asus Zenfone 7 Pro // Source : Frandroid Le dos du OnePlus 8 // Source : Frandroid

Enfin, le OnePlus 8 a un petit loquet sur le côté qui permet de passer rapidement du mode vibreur à sonnerie.

AMOLED et 90 Hz

Sur chacun des deux smartphones, nous avons droit à un écran rafraîchi à 90 Hz pour offrir une meilleure fluidité à l’usage. Aussi, les deux dalles profitent d’un affichage AMOLED pour un contraste excellent. Autant vous dire que dans ce domaine, OnePlus et Asus proposent une belle expérience sur leurs appareils respectifs.

L’écran AMOLED de l’Asus Zenfone 7 Pro // Source : Frandroid

Toutefois, l’écran de 6,55 pouces du OnePlus 8 réussit à faire un tantinet mieux que celui du Zenfone 7 Pro de 6,67 pouces. Sans doute plus habitué à l’AMOLED, le constructeur chinois offre une luminosité maximale plus élevée et une calibration par défaut mieux ajustée. Sur le modèle du Taïwanais, il faut prendre le temps de régler ces détails avant de profiter d’un affichage aux petits oignons.

Notez quand même que cette différence de qualité se joue sur de tout petits détails : quel que soit votre choix, vous serez comblé.

Interfaces aussi agréables l’une que l’autre

Nous comparons ici deux interfaces excellentes. OxygenOS de OnePlus est particulièrement connue et plébiscitée au sein de la communauté Android, mais ZenUI n’est pas en reste et chaque solution propose une flopée de personnalisations allant jusqu’au choix de la police d’écriture ou de la forme des icônes d’applications.

Finalement, c’est essentiellement sur le plan esthétique que les interfaces à l’honneur aujourd’hui vont se différencier. Sur OxygenOS, la patte OnePlus se fait bien ressentir, même si la logique de navigation reste très fidèle à celle pensée par Google. Pour sa part, Asus ajoute bien quelques éléments logiciels qui lui sont propres comme les options complètes autour de la maintenance de la batterie ou son mode Génie du jeu, mais dans l’ensemble il reste assez difficile de distinguer ZenUI d’une interface Pixel en un simple coup d’œil.

Quoi qu’il en soit, les deux smartphones permettent de profiter d’une expérience intuitive et fluide, tout va bien sur cet aspect-là. Deux choses cependant à savoir : le lecteur d’empreintes du OnePlus 8 peut être soumis à quelques ratés quand la reconnaissance faciale du Zenfone 7 Pro n’est pas la plus rapide de l’univers puisqu’elle nécessite une rotation du module photo, ce qui ralentit un peu le processus.

L’espace de stockage varie de 128 à 256 Go sur le OnePlus 8 en fonction de la version sans possibilité d’extension. Les 256 Go du Zenfone 7 Pro peuvent être surpassés via microSD.

Deux approches différentes sur la photo

Chacun des smartphones opte pour un triple module photo, mais pas conçu avec la même logique. Rappelons aussi que l’appareil d’Asus n’a pas de capteur frontal dédié, la Flip Camera s’occupe des clichés avant et arrière. Les configurations sont les suivantes.

Zenfone 7 Pro :

capteur principal Sony IMX686 de 64 mégapixels (f/1,8) ;

ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) ;

téléobjectif x3 de 8 mégapixels.

OnePlus 8 :

capteur principal Sony IMX586 de 48 mégapixels (f/1,75) ;

ultra grand-angle de 16 mégapixels (f/2,2) ;

capteur avec objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4).

En photo, le OnePlus 8 s’en sort correctement dans des conditions classiques, avec un bon niveau de détails et une calibration des couleurs plutôt fidèles à la réalité. Ce smartphone pêche surtout dans sa gestion du HDR qui, sur certaines scènes contrastées, engendre des images trop peu naturelles.

Photo du OnePlus 8 en ultra grand-angle

L’Asus Zenfone 7 Pro ne rencontre pas vraiment ce genre de souci. Il est vraiment très efficace pour produire des images finement détaillées, avec des couleurs assez pétantes, mais pas au point de dénaturer la scène immortalisée. La dynamique pourrait être un peu mieux gérée.

La nuit, les deux smartphones font du bon boulot pour conserver un bon nombre de détails, même si la perte d’informations est inévitable, surtout sur le Zenfone 7 Pro quand on n’utilise pas le mode nuit. Le mode nuit justement ! Cette fonction permet d’illuminer davantage les images sur chaque appareil, mais quand celui d’Asus s’éloigne un peu de la réalité, le OnePlus 8 Pro ne se débarrasse pas totalement d’un léger flou persistant.

Mode nuit du Zenfone 7 Pro :

Mode nuit du OnePlus 8 :

Rien de particulier à redire sur l’ultra grand-angle de part et d’autre. Sachez cependant que le mode macro du OnePlus 8 ne sert pas à grand-chose, alors que le Zenfone 7 Pro fait un choix plus intéressant avec son téléobjectif qui offre des images de qualité — mais qui ne vous servira pas vraiment pour les selfies.

En outre, le Zenfone 7 Pro offre quelques options pour jouer avec la Flip Camera comme la possibilité de prendre une photo avec le degré d’inclinaison que l’on veut ou d’effectuer un panorama automatique. Gadget, mais chouette.

Pour la vidéo, le OnePlus 8 filme jusqu’en 4K à 60 fps. Idem pour son adversaire qui propose aussi des enregistrements 8K à 30 images par seconde.

L’excellence en puissance

La puissance du OnePlus 8 est très grande. Celle du Zenfone 7 Pro l’est encore plus. Cela s’explique très simplement. Le premier est doté du Snapdragon 865 de Qualcomm quand le second a droit à la version améliorée de cette puce, le Snapdragon 865+. Au quotidien, cette différence bien réelle ne sautera pas forcément aux yeux. En soi, ce n’est donc pas vraiment un élément primordial dans votre choix : les deux appareils assument pleinement leur statut de produit haut de gamme.

Quoique, sur Fortnite, le OnePlus 8 profite d’une faveur d’Epic Games, puisque le jeu tourne à 60 fps en qualité épique. Le Zenfone 7 Pro a droit à la même excellence en termes de graphismes, mais ne s’aventure pas au-dessus des 30 fps (au moment où nous écrivons ces lignes en tout cas), même s’il a clairement les caractéristiques techniques requises. Comme il s’agit du jeu le plus populaire sur mobile, cet argument peut faire mouche.

Pas d’inquiétudes sur l’autonomie

Le OnePlus 8 et le Zenfone 7 Pro seront aussi assez difficiles à départager sur l’autonomie. Avec sa batterie de 5000 mAh, le smartphone d’Asus offre toutefois une autonomie sensiblement meilleure que son adversaire du jour équipé d’un accumulateur de 4300 mAh, mais la bataille est vraiment serrée. Disons que les deux jours d’utilisation sans recharge sont un peu plus faciles à envisager.

Le port USB-C de l’Asus Zenfone 7 Pro // Source : Frandroid

La recharge rapide, de 30 W de part et d’autre, est cela dit plus efficace sur le OnePlus 8 puisque la batterie plus petite est plus rapide à remplir. On retrouve les 100 % en moins d’une heure contre environ 1h30 sur le Zenfone 7 Pro.

Les deux smartphones sont prêts pour la 5G

Les téléphones sont très bons pour téléphoner en atténuant efficacement les bruits parasites aux alentours. Cela dit, le OnePlus 8 compresse moins la voix que le Zenfone 7 Pro.

Côté 5G, pas de souci à vous faire : chaque smartphone est compatible et ne sera donc pas obsolète quand le réseau de nouvelle génération se déploiera en France. Toutes les bandes de fréquences 4G françaises sont par ailleurs prises en charge.

Lequel choisir entre l’Asus Zenfone 7 Pro et le OnePlus 8 ?

Le choix n’est pas évident à faire ici. À chaque fois qu’un des smartphones a l’avantage, ce n’est que d’une courte tête. On retiendra ainsi que le OnePlus 8 profite d’un écran un tantinet meilleur, quand le Zenfone 7 Pro prend très légèrement la tête sur l’autonomie. Le produit d’Asus est aussi plus polyvalent en photo et propose quelque chose de plus intéressant en termes de stockage. En contrepartie son design ne convient peut-être pas à tout le monde.

Or, justement, c’est peut-être sur cette question du design que le choix va finalement se porter. En listant, les points positifs et négatifs de chacun, le Zenfone 7 Pro semble en effet plus intéressant dans l’ensemble, mais son poids lourd le dessert beaucoup comparé aux bonnes sensations en main du OnePlus 8. La Flip Camera, bien que rigolote et originale, n’est pas forcément un outil adapté pour qui cherche un smartphone classique.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter nos avis complets sur chacun des deux appareils qui s’affrontaient dans ce papier :

Prix et disponibilité des Asus Zenfone 7 Pro et OnePlus 8

L’Asus Zenfone 7 Pro se vend en France au tarif officiel de 799 euros à partir du 18 septembre.

Les tarifs conseillés du OnePlus 8 sont de 699 euros pour la version 8/128 Go et de 799 euros pour celle de 12/256 Go.