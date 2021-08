Les caméras sous l’écran de Oppo et Xiaomi, les captures de Windows 11 et les Galaxy Watch 4 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 5 août : Oppo et Xiaomi misent sur un design borderless avec une caméra invisible en façade, Windows 11 présente un nouvel outil et les Galaxy Watch 4 de Samsung sont en fuite. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Oppo et Xiaomi préparent une nouvelle génération impressionnante

En termes de design, le prochain tournant sur le marché des smartphones sera la disparition de la caméra en façade. Elle sera placée discrètement sous la surface de l’écran. Le blogger Song X3 a ainsi pu prendre en main un smartphone Oppo utilisant cette technologie et c’est bluffant.

De son côté, Xiaomi prépare le même genre d’intégration pour son nouveau Xiaomi Mi Mix 4 dont la présentation approche.

Windows 11 aura un nouvel outil de capture d’écran

Microsoft a annoncé du nouveau pour Windows 11, son futur système d’exploitation. Il sera doté d’une nouvelle version de l’outil de capture d’écran avec une toute nouvelle interface.

Les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic se dévoilent avant la conférence

Samsung n’arrive décidément pas à freiner les fuites autour de ses nouveaux produits. Plusieurs pages d’une présentation ont été partagées sur le web et on peut découvrir beaucoup de détails sur les deux montres connectées prévues par Samsung, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic.