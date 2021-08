Google Pixel 6 dévoilés, YouTube allégé et carte d’identité électronique lancée – L’essentiel de l’actu de la semaine

Google a fait beaucoup parler de lui et ses services cette semaine. En levant le voile tout d'abord sur ses futurs smartphones Pixel 6 et en avançant une nouvelle offre pour YouTube. L'autre actualité, c'était aussi le lancement de la carte nationale d'identité électronique.

Pixel 6 et Pixel 6 Pro : Google lâche les premières infos

La semaine a commencé fort avec les premières informations données par Google sur ses futurs Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il faut dire que les rumeurs commençaient à circuler allègrement. La marque a préféré y couper court en livrant elle-même quelques précisions sur le futur processeur maison, Google Tensor, l’appareil photo, les prouesses technologiques à attendre et même une idée du prix qui ne devrait pas être à la portée de toutes les bourses.

YouTube a une nouvelle offre sans publicité et à bas prix

Plus besoin de recourir à YouTube Music pour s’éviter la publicité. Google lance YouTube Premium Lite, un moyen de supprimer les publicités de YouTube. Mais sans profiter de tous les services tiers en contrepartie. Et pour surfer aussi sur la tendance et faire basculer quelques utilisateurs du modèle gratuit vers le payant, Spotify teste aussi de son côté un forfait à un dollar… mais avec quelques concessions.

Vacances en voiture électrique : les 7 choses à savoir pour voyager sans encombre

Quand un média généraliste aussi formaté qu’un journal télévisé tente de vulgariser en 3 minutes un sujet comme la voiture électrique, les erreurs et les contre-vérités s’enchaînent à grande vitesse. Le 31 juillet dernier, le Journal de 20h de France 2 a tenté de savoir s’il était plus intéressant d’opter pour la voiture électrique sur la route des vacances. Au prix de très nombreuses erreurs et approximations par méconnaissance du sujet…

Tout ce qu’il faut savoir sur la carte nationale d’identité électronique

Désormais disponible en France pour tout le monde, la carte nationale d’identité électronique (CNIe) se veut une défense contre les faussaires. On fait le tour de tout ce qu’il faut savoir sur cette fameuse CNIe, comment l’obtenir, comment s’en servir, etc.

Le test de la semaine : Samsung SmartTags+

Après les AirTags d’Apple, nous avons testé les SmartTags, la réponse de Samsung en matière de balise connectée pour ne plus perdre ses affaires. Deux versions sont disponibles, dont une qui dispose de fonctions domotiques et d’un système pointu de détection.

On a aussi pu prendre en main la future Nintendo Switch Oled avant sa sortie en octobre prochain et jouer surtout à Super Mario Kart, Legend of Zelda : Breath of the wild ou encore Super Mario Odyssey dessus. Et c’est plutôt prometteur…

La vidéo de la semaine :

Avant l’événement Galaxy Unpacked de Samsung le 11 août prochain, on fait le tour de nos attentes pour l’occasion.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid