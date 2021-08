Le Samsung Pixel 6 de Google, les Honor Magic 3 et 3 Pro visent le cinéma et les astuces brico étanchéité de Samsung – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 12 août : les Google Pixel 6 cachent beaucoup de Samsung, l'officialisation des Honor Magic 3 et des précisions sur les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 de Samsung. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Les fabricants chinois continuent de dévoiler leurs nouveaux fleurons cette semaine. Après Xiaomi, place à Honor.

Les Honor Magic 3 et 3 Pro

Désormais séparé de Huawei, la marque Honor a dévoilé son nouveau fleuron : le Magic 3 et son cousin le Honor Magic 3 Pro. Au programme une certification IMAX Enhanced qui promet beaucoup en vidéo.

Google Pixel 6 ? Plutôt Samsung Pixel 6 !

Les fichiers d’Android 12 Beta 4 nous en apprenne davantage sur les composants des futurs Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Décidément, Samsung semble fortement impliqué dans la fabrication de ces produits.

Les astuces de Samsung pour rendre ses smartphones pliables étanches

Les smartphones étanches on connait bien en 2021, mais faire des produits pliants résistants à l’eau est beaucoup plus complexe. Samsung en dit plus sur ses astuces pour rendre les Z Fold 3 et Z Flip 3 étanches.