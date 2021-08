Ne dites plus (Xiaomi) Mi, un Bird pas vraiment électrique et 10 ans de Tim Cook — Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 24 août : Xiaomi ne veut plus entendre parler des smartphones Mi, les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 ont la cote et Bird a un vélo électrique... pas vraiment électrique. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Xiaomi Mi, c’est fini !

Fini les Xiaomi Mi. Les smartphones haut de gamme du fabricant chinois vont perdre leur marque distinctive. Le résultat d’une longue réflexion pour simplifier les choses du côté de la firme de Pékin.

Bird : attention, son nouveau vélo électrique n’en est pas vraiment un

Connu pour ses trottinettes électriques disponibles en libre-service, Bird lance un vélo électrique baptisé Bird Bike. Problème : cet engin ne respecte pas toutes les normes françaises pour véritablement être considéré comme un VAE.

Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 : les précommandes s’envolent

Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 pourraient déjà avoir trouvé leur public. Fraîchement annoncés, les deux nouveaux smartphones pliants de Samsung enregistrent un nombre de précommandes supérieur aux chiffres observés l’an passé sur la génération précédente.

Tim Cook fête ses 10 ans à la tête d’Apple

Il y a tout juste 10 ans, le 24 août 2011, Tim Cook prenait la tête d’Apple après le retrait pour raison médicale de Steve Jobs, moins de deux mois avant le décès de celui-ci. Une décennie plus tard, l’homme est toujours là, discret intérimaire devenue capitaine de l’un des plus gros navires tech de la planète. Une firme qu’il a fait grandir autant qu’elle l’a fait changer. Retour sur dix ans d’une révolution autant pour Apple que Cook.