GoPro Hero 10 Black dévoilée et testée, les performances de la puce Apple A15 et les détails de l’iPhone 13 – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 16 septembre : GoPro a dévoilé la Hero 10 que nous avons testée et Apple continue de faire parler autour des performances de l'Apple A15 et des détails cachés de l'iPhone 13.

GoPro Hero 10 Black dévoilée

GoPro a présenté sa nouvelle action cam, la Hero 10 Black. Au menu, une caméra plus performance grâce à une puce GP2 revue et corrigée. La marque promet de filmer en 4K à 120 images par seconde, et nous avons pu faire un test complet du produit.

Apple perd du terrain sur les performances de ses puces

La puce Apple A15 Bionic que l’on trouve dans les nouveaux iPhone 13 n’est pas une révolution. La marque nous avait habitués à dominer le marché des processeurs ARM depuis plusieurs années, et pourtant elle semble perdre de la vitesse. La raison est à aller chercher dans les équipes en charge des puces ARM.

Les détails sur l’iPhone 13 qui peuvent passer inaperçus

Il y a ce qu’Apple annonce en grande pompe lors de sa conférence et puis il y a les détails à aller chercher dans les petites lignes de son site. Nous avons réuni 6 détails sur l’iPhone 13 qui vous ont peut-être échappé.