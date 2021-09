Remplissage du Microsoft Store, prix des Pixel 6 et annonce de la Withings ScanWatch Horizon – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 29 septembre : Google remplit le Microsoft Store pour l'arrivée de Windows 11, les prix des Pixel 6 se font connaître et Withings annonce sa nouvelle ScanWatch Horizon. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Windows 11 : le Microsoft Store se remplit juste avant le lancement

Alors que la sortie de Windows 11 est prévue pour la semaine prochaine, Microsoft vient tout juste d’ajouter de nombreuses applications à sa boutique, le Microsoft Store. Ces derniers jours ont ainsi vu l’arrivée de nombreux programmes classiques, qui en étaient jusqu’à présent exclus. C’est le cas de Discord, mais aussi de TeamViewer, de VLC, de LibreOffice, de Zoom ou d’Opera. Parmi les nouveaux venus, on peut également citer le cas particulier de l’Epic Game Store. Tim Sweeney l’a confirmé, la boutique de jeux d’Epic sera donc bien présente dans la boutique d’applications de Microsoft pour le lancement de Windows 11.

Google Pixel 6 et 6 Pro : le prix en fuite est bien plus bas que prévu

Alors qu’on attend impatiemment l’annonce des nouveaux smartphones de Google, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, une inconnue de taille reste encore au programme : à quel prix seront-ils commercialisés ? Alors que la communication de Google suggérait que les deux smartphones seraient positionnés sur le segment du très haut de gamme, potentiellement au-delà des 1000 euros, il semble qu’il n’en sera rien. Brandon Lee de la chaîne This is Tech Today, tout comme le site 9to5Google, ont indiqué que les deux smartphones seraient finalement proposés sous la barre des 900 euros. On aurait ainsi droit à un Google Pixel 6 à 649 euros et un Pixel 6 Pro à 899 euros.

ScanWatch Horizon : Withings lance une version plus sportive de sa montre hybride

Un an après le lancement de la montre hybride ScanWatch, Withings a décidé de lancer ce mercredi une nouvelle déclinaison. Baptisée ScanWatch Horizon, elle offre un lifting de taille à la toquante orientée vers la santé. Du côté des fonctionnalités, on retrouve le petit écran PMOLED avec l’ECG, la mesure de la SpO2, le rythme cardiaque ou l’analyse du sommeil. Mais pour cette nouvelle version, Withings a décidé de revoir l’esthétique de son appareil en s’inspirant des montres de plongée. On va donc retrouver une lunette rotative, une étanchéité 10 ATM et des éléments phosphorescents.