Keynote Apple en vue, Google qui vise la pomme et Linux facilement sur Windows 11- Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 12 octobre : Apple tiendra une keynote le 18 octobre, Google s'inspire d'Apple pour ses prochains Pixel 6 et Windows 11 fait du Linux aisément. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

MacBook, AirPods, puce M1X… Apple date sa prochaine keynote

Le mois d’octobre est là et avec lui, une nouvelle keynote Apple. La firme a annoncé la tenue d’un nouvel événement le lundi 18 octobre à 19h (heure de Paris). L’occasion très probable de dévoiler les nouveaux MacBook avec un nouveau design et encore plus de puissance, grâce notamment à la future puce M1X.

Pixel Pass : et si Google faisait du Apple pour se faire une place ?

Alors que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont annoncés pour le 19 octobre, Google préparerait une offre beaucoup plus large que ses simples smartphones. Selon plusieurs rumeurs, un abonnement Pixel Pass est dans les tuyaux. Il proposerait des services Google, des assurances et autres atouts autour des nouveaux appareils pour une offre mensuelle. De quoi créer un ensemble de services pour garder ses utilisateurs.

Windows 11 : Linux est désormais aussi simple à installer qu’une application

Microsoft rend encore plus accessible l’intégration de GNU/Linux dans Windows. Une simple application du Microsoft Store suffit désormais à installer WSL.

Le test du jour : le Bose QC45

Il aura fallu trois ans à Bose pour renouveler sa gamme QuietComfort avec son nouveau QC45. Mais que vaut ce casque Bluetooth multipoint à réduction de bruit et doté d’un mode transparent ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet.