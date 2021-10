Qu’est ce que la street photo et comment bien débuter au smartphone ?

Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, la street photo, ou photographie de rue, n’est pas de la « simple » photographie urbaine. Il s’agit d’une pratique spécifique, dont le but est de saisir un instant dans un lieu public. Discrets et compacts, les smartphones sont parfaits pour s’y lancer.

Comme tous les mois, la section withGalaxy de Frandroid s’est enrichie d’un nouveau tutoriel photo. Après le contre-jour, Olivier Schmitt aborde cette fois-ci la street photo dans un nouvel article détaillé et dans une nouvelle vidéo. Comme toujours avec les articles withGalaxy, toutes les photos ont été prises avec un Samsung Galaxy S21.

Le principe de la street photo est simple, mais demande de la patience et de la pratique. Il s’agit de saisir un instant, un moment de vie, un mouvement dans le but de susciter une émotion chez le spectateur.

Olivier Schmitt revient dans sa vidéo sur le choix du lieu, sur le consentement des gens que vous prenez en photo (et la législation attenante) et enfin sur l’aspect technique qu’il faut prendre en compte quand on utilise son smartphone.

Si vous vous intéressez à la photo ou que vous voulez progresser dans ce domaine, la section withGalaxy contient de nombreux tutoriels et conseils. Les derniers en date sont consacrés au mode Portrait ou aux conseils à suivre quand on veut récupérer une photo ratée.