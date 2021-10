Jeux PS Plus en fuite, Google Assistant répond au téléphone et les entrailles du MacBook Pro 2021 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 27 octobre : la liste des jeux offerts sur PS Plus en novembre a fuité, Google Assistant répond au téléphone à votre place et on découvre les entrailles du MacBook Pro 2021. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

PS Plus : la liste des jeux offerts en novembre sur PS4 et PS5 fuite avant le State of Play

Le State of Play de Sony n’aura pas encore eu lieu (mercredi 27 à partir de 23h) que les jeux du PS Plus offerts en novembre ont déjà fuité. Il s’agit notamment de The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR), Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4), First Class Trouble (PS5 et PS4) et Knockout City (PS5 et PS4).

Google Assistant peut répondre au téléphone à votre place pour filtrer les appels

En France, l’application Google Téléphone profite d’une toute nouvelle fonctionnalité : vous allez pouvoir configurer Google Assistant pour qu’il réponde à votre place à l’un de vos appels. Il ne s’agit pas ici de faire la discussion avec votre interlocuteur, mais de filtrer les appels suspects en demandant à l’appelant de s’identifier.

MacBook Pro 2021 : voici à quoi ressemblent ses entrailles

Deux utilisateurs — sur Reddit et Twitter — se sont amusés à démonter les MacBook Pro 2021 de 14 et 16 pouces, pour découvrir leurs entrailles le temps qu’iFixit livre ses premières observations. Pour découvrir leurs résultat, rendez-vous dans notre article récapitulatifs.