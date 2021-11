Taille des Galaxy S22, fonction rare sur une montre Huawei et parler à son smartphone avec les yeux – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 29 novembre : les protections d'écran des futurs Galaxy S22 montre la taille des différents modèles, Huawei pourrait lancer une nouvelle montre connectée avec une fonction bien trop rare sur le marché et l'app Look to Speak arrive en France. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra : une histoire de taille

Prévus pour le début de l’année, les Samsung Galaxy S22 sont très attendus et font bien évidemment l’objet de nombreuses fuites. La dernière en date révèle la vitre de revêtement d’écran supposée des trois modèles, permettant ainsi de se forger une idée de la taille des Galaxy S22. En revanche, la présence d’un trou dans ces composants exclut forcément la présence d’une caméra sous l’écran.

La mesure de tension sur une future montre Huawei

Huawei aurait pour intention de lancer une nouvelle montre baptisée Huawei Watch D selon un leaker chinois. Ce dernier affirme que la smartwatch serait pourvue d’une nouvelle fonctionnalité : une mesure de pression artérielle. Cette fonction de santé est encore très rare sur ce type d’appareil : on la trouve sur les dernières Galaxy Watch 4, mais des géants comme Apple et Fitbit n’ont pas encore franchi le pas malgré les rumeurs indiquant qu’ils travailleraient dessus.

Parler à son smartphone avec ses yeux… c’est possible

L’application Look to Speak est l’un des derniers outils d’accessibilité issu du département Experience With Google. Grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique, elle permet de suivre les mouvements oculaires de l’utilisateur ou de l’utilisatrice afin de sélectionner des phrases ou des mots dans une liste préétablie. La sélection est ensuite lue à voix haute à l’interlocuteur par le téléphone.

Cet outil pouvant faciliter la vie aux personnes ayant des difficultés motrices ou ne pouvant s’exprimer est désormais disponible en français.

