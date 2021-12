Grosse mise à jour pour Tesla, les Galaxy S22 en vue et iOS 16 se prépare — Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 21 décembre : Tesla déploie une large mise à jour, Apple pourrait réduire sa liste d’iPhone compatibles avec iOS 16 et les Samsung Galaxy S22 prêts à quelques changements. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Tesla : la grosse mise à jour de fin d’année apporte de nombreux changements

Tesla a commencé le déploiement de sa mise à jour logicielle de fin d’année. Il y a des changements bien pratiques, dont la personnalisation du lanceur d’apps, mais aussi quelques jeux (Sonic, Sudoku) ainsi qu’une fonction spectacle Light Show.

iOS 16 : la liste des iPhone qui pourraient être compatibles

Une indiscrétion a dévoilé ce que pourrait être la liste des appareils compatibles avec la future mouture iOS 16 attendue fin 2022. Apple aurait cette fois décidé d’abandonner trois modèles d’iPhone au moment de lancer iOS 16 fin 2022. Côté iPad, quatre modèles ne seraient plus supportés non plus par la déclinaison iPadOS 16.

Dos en verre, mode nuit amélioré… les Samsung Galaxy S22 ne manqueraient pas de surprises

Avant l’annonce très probable en février prochain, les Samsung Galaxy S22 se dévoilent petit à petit. Selon le dernières rumeurs, la série pourrait laisser tomber le dos en plastique et opter pour un matériau plus noble, à savoir le verre. Par ailleurs, le capteur principal du S22 Ultra profiterait d’une attention toute particulière.

