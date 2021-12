Smartphone doublement pliant, prix et date pour le Galaxy S21 FE et pass sanitaire sous la peau – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 27 décembre : les prix et date de sortie du Galaxy S21 FE révélés par des commerçants, une micropuce sous-cutanée utilisée pour le Pass Sanitaire et un Z Fold pliable en 3. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le pass sanitaire dans la peau

Alors que le débat fait rage concernant l’intérêt du Pass Sanitaire et de son poids sur les libertés publiques, certains poussent l’idée encore plus loin en créer une micropuce pouvant s’implanter dans le corps humain afin de le stocker. Cette micropuce NFC de la taille d’un grain de riz est conçue par l’entreprise suédoise Dsruptive et peut embarquer dans ses 2 Ko de mémoire une information comme un Passeport Vaccinal ou autre.

Prix et date du Samsung Galaxy S21 FE

On savait déjà beaucoup de choses sur les Samsung Galaxy S21 FE… mais à une semaine de son annonce supposée, voilà que les rumeurs et certains marchands en ligne confirment non seulement sa date de sortie mais aussi son prix.

Un Galaxy Z Fold qui se plie en trois

Les smartphones pliants sont désormais nombreux et deux formats semblent se démarquer : ceux imposés par Samsung avec les Galaxy Z Fold et Z Flip. Le géant sud-coréen semble néanmoins réfléchir à d’autres propositions comme le confirme une demande de brevet évoquant un smartphone avec deux pliures. Un format qui semble plutôt adapté pour le contenu multimédia en permettant à l’écran principal de se rapprocher du ratio 16:9.

Le bon plan du jour

Si vous cherchez le bon plan du jour, regardez du côté de Samsung (encore) avec des prix très intéressants sur le QE55Q80T, un téléviseur QLED à 799 euros.

