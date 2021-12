Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi (sans oublier Xiaomi) – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 28 décembre : l'annonce des Xiaomi 12, l'annonce de MIUI 13, l'annonce des Xiaomi Buds 3, l'annonce de la Xiaomi Watch S1.... et un outil open source qui contourne les DRM de Netflix, Disney+ et Prime Video. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

L’actualité à l’approche du Nouvel An est généralement au point mort. C’était sans compter sur Xiaomi qui a décidé de dévoiler de nombreux produits en Chine en ce 28 décembre. Retour sur les annonces du jour.

Xiaomi 12, 12 Pro et 12X

C’était la star du show, ou plutôt LES stars puisqu’il s’agit bien de trois smartphones différents. Au programme pour 2022 donc : un Xiaomi 12 dans un format plus contenu qu’à l’accoutumée, un Xiaomi 12 Pro plus complet et un Xiaomi 12X qui fait ici office de déclinaison « Lite » sans le dire. Cette nouvelle gamme de smartphones Xiaomi se montre particulièrement pertinente : il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses.

MIUI 13

C’était l’occasion rêvée pour Xiaomi pour présenter en détail les nouveautés de MIUI 13, l’interface logicielle qui équipera ces nouveaux smartphones — et d’autres encore. On y retrouve de nouveaux fonds d’écran, une nouvelle police de caractères, davantage de sécurité, un meilleur contrôle de la vie privée ou encore plus de fluidité. Mais la grosse nouveauté, c’est son intégration sur une plus large gamme d’appareils afin d’apporter plus de cohérence à l’écosystème de la marque.

Xiaomi Buds 3

Si Xiaomi est déjà un monstre de la téléphonie, la marque souhaite également s’imposer sur le marché des écouteurs Bluetooth et ça tombe bien puisqu’en voilà justement une nouvelle paire : les Xiaomi Buds 3. Avec un format très proche des AirPods Pro, ces écouteurs très légers à réduction de bruit active promettent un son « HiFi » (étonnant sur ce type d’appareils) et une autonomie allant jusqu’à 32 heures avec le boitier.

Xiaomi Watch S1

Que manque-t-il à l’appel ? Une montre connectée par exemple… Voilà donc la Xiaomi Watch S1, une montre élégante qui ne sort pas particulièrement de l’ordinaire. On retrouve cependant à son bord des capteurs intéressants, comme la fréquence cardiaque (le plus courant) ou la mesure de saturation d’oxygène dans le sang. Couplés aux autres capteurs, cela permet notamment de proposer un suivi du sommeil avec analyse des phases.

La SVoD en PLS

Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ et Disney+ doivent être sur le pied de guerre après la publication sur GitHub de Widevinedump, un outil open source permettant de contourner facilement les DRM des plateformes de SVoD et rendant ainsi facile d’accès l’enregistrement des contenus en 4K. À l’origine de cette publication ? Une querelle entre hackers…

