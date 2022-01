La solution de Sony à la pénurie de PS5, le nouvel abonnement PlayStation et Windows 11 22533 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 13 janvier : Sony avance sur son abonnement unique et trouve un recours face à la pénurie de PS5 et Microsoft publie une nouvelle version de Windows 11 en test. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Sony résout la pénurie… à sa façon

La PlayStation 5 est toujours très difficiles à trouver, plus d’un an après son lancement. Ce n’est pas tant un problème de production que de demande extrêmement forte. Sony a trouvé une nouvelle solution pour contenter les joueurs : relancer la production de PlayStation 4.

Le nouvel abonnement PlayStation approche

Les cartes cadeaux pour le PlayStation Now ne seront plus commercialisés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Un nouveau signe que Sony prépare une nouvelle offre d’abonnement pour la PlayStation.

Windows 11 : le nouveau réglage du volume

Microsoft corrige enfin un élément d’interface dans Windows 11 qui datait de Windows 8 : le réglage de la luminosité et du volume.

