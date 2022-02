Trois jours d’autonomie, OxygenOS 13 et la liste des jeux révélés par GeForce Now – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 14 février : un smartphone avec trois jours de batterie, la nouvelle interface de OnePlus et un droit de suite sur la fuite GeForce Now de septembre dernier. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Un Nokia ultra endurant

HMD Global et Nokia continuent dans leur lancée et proposent un énième smartphone qui mise tout sur l’endurance. De quoi séduire les baroudeurs ? Avec sa batterie de 5050 mAh et son écran 720p+, le Nokia G21 promet 3 jours d’autonomie. Pas mal.

La surprise OnePlus

On pensait que le point final d’OxygenOS allait sonner cette année, mais l’interface maison de OnePlus pourrait jouer les prolongations en 2022 avec une version OxygenOS 13. Les annonces précédentes de la marque laissaient entendre qu’à partir de fin 2022, ses smartphones sortiraient sur un nouvel OS.

On fait le point sur la fuite GeForce Now

En septembre 2021, une fuite massive provenant du service de streaming de jeux vidéo GeForce Now laissait échapper de nombreux noms de jeux, pour beaucoup pas encore annoncés. Près de cinq mois plus tard, nous sommes revenus sur cette liste. Elle paraît d’autant plus crédible que de nombreux jeux ont depuis été annoncés.

