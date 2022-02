La fuite GeForce Now devient crédible : la liste des jeux très attendus

La fuite de GeForce Now en 2021 a dévoilé une liste de jeux très attendus. La liste devient plus crédible depuis que plusieurs titres ont été confirmés.

En septembre 2021, une fuite du service GeForce Now a fait beaucoup parler d’elle. En effet, il s’agissait d’une grande liste de jeux non annoncés. Depuis, plusieurs titres ont été annoncés par leurs développeurs, ce qui permet de donner du crédit à cette fuite rétrospectivement.

La fuite

Évidemment, Nvidia avait réagi concernant cette fuite en indiquant qu’il s’agissait d’une liste de « titres publiés et/ou spéculatifs, utilisée uniquement pour le suivi et les tests internes ». La marque avait ensuite rapidement corrigé la faille permettant l’accès à la liste, mais trop tard pour empêcher des internautes de faire une copie.

Plusieurs mois après la fuite, il est intéressant de se repencher sur la liste.

Les jeux confirmés

Voici les jeux qui étaient présents dans cette liste de septembre 2021 et qui ont été confirmés depuis par l’éditeur ou le développeur de la licence.

Chrono Cross Remaster

Final Fantasy VII Remake (PC)

Uncharted: Legacy of Thieves Edition

God of War (PC)

GTA Trilogy Remaster

Crysis 4

Sniper Elite 5

Il faut souligner que si on pouvait juger certains titres probables, comme la sortie de FF7 Remake ou God of War sur PC attendus depuis longtemps, d’autres étaient bien plus inespérés comme Crysis 4, dont CryTek vient tout juste de confirmer le développement, ou Chrono Cross Remaster, confirmé au Nintendo Direct.

Les jeux non annoncés du leak

Avec autant de jeux qui ont été confirmés depuis, il devient intéressant de se pencher sur le reste de la liste et voir ce qu’il reste à découvrir.

Half-Life 2 Remastered

Final Fantasy 9 Remake

Final Fantasy Tactics Remaster

Kingdom Hearts 4

Tactics Ogre Remaster

Bioshock 2022

Bioshock RTX Remaster

XCOM 3

Mirror’s Edge RTX Remaster

Batman: Arkham Knight RTX Remaster

Dragon’s Dogma 2

Monster Hunter 6

Resident Evil 4 Remake

Street Fighter 6

Gears 6

Tekken 8

Titanfall 3

Cities Skylines 2

Il faut noter que certains jeux de cette liste sont en l’état peu probables. C’est notamment le cas de XCOM 3, alors que le studio Firaxis est au travail sur Marvel’s Midnight Suns, ou de Titanfall 3 alors que le studio Respawn est au travail sur plusieurs jeux Star Wars. À l’inverse, rappelons que les rumeurs se multiplient autour de Resident Evil 4 Remake depuis plusieurs semaines. Une version remastered de Half-Life 2 pourrait avoir du sens de la part de Valve alors que le Steam Deck s’apprête à sortir.

