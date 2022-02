Grosse mise à jour de Windows 11, configuration pour Elden Ring et écouteurs à l’autonomie record – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 16 février : Microsoft dévoile la première grosse mise à jour de Windows 11, on connaît la configuration minimale d'Elden Ring et Audio-Technica lance des écouteurs à l'autonomie record. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Windows 11 : la première mise à jour significative est disponible, voici les nouveautés

Quatre mois après la sortie de Windows 11, il est déjà temps pour Microsoft de dévoiler la première mise à jour majeure de son système d’exploitation pour PC. La firme de Redmond a d’ores et déjà annoncé le début du déploiement ainsi que les principales nouveautés attendues. Parmi celles-ci, on notera l’arrivée de l’horloge sur le second écran, un widget météo dans la barre des tâches ou de nouvelles applications natives. Malheureusement, l’arrivée des applications Android via Amazon App Store arrivera en France dans un second temps.

Elden Ring : 8 Go de mémoire vive ne sont plus suffisants

À moins de dix jours de la sortie de Elden Ring, le studio FromSoftware, également à l’origine de Bloodborne, de Sekiro et de la saga Dark Souls, vient de dévoiler la configuration minimale requise pour pouvoir profiter pleinement de son prochain jeu sur PC. Il faudra ainsi profiter d’une machine plutôt puissante avec au moins une carte graphique GTX 1060 ou une Radeon RX 580 accompagnée d’un processeur Intel i5-8400 ou d’un Ryzen 3 3300X. Du côté de la mémoire vive, comptez au moins sur 12 Go de RAM avec 16 Go recommandés et sur un stockage de 60 Go.

Ces écouteurs sans fil proposent une autonomie de 20h, sans même passer par le boîtier

Alors que l’autonomie des écouteurs sans fil avoisine généralement les quatre à sept heures et nécessitent, pour une utilisation tout au long de la journée, de les ranger régulièrement dans leur boîtier, le constructeur japonais Audio-Technica vient de frapper un grand coup. La firme a en effet présenté ses ATH-CKS50TW. Derrière ce nom barbare se cachent en fait des écouteurs sans fil dotés d’une réduction de bruit active et, surtout, d’une autonomie record pouvant atteindre les 20 heures… sans passer par le boîtier. Avec celui-ci, l’autonomie annoncée monte à 50 heures.

