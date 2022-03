Apple M1 Ultra puissant, Samsung Galaxy Watch 5 pour la santé et le forfait Source – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 10 mars : la puce Apple M1 Ultra démontre sa puissance, la Galaxy Watch 5 de Samsung fait parler d'elle et Bouygues Telecom lance Source. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Apple M1 Ultra : une puce puissante et impressionnante

Après la conférence d’Apple, la nouvelle puce M1 Ultra commence à faire la démonstration de sa puissance dans un benchmark. L’occasion d’expliquer dans un dossier pourquoi cette puce est si impressionnante.

Samsung Galaxy Watch 5 : toujours plus pour la santé

La montre Samsung Galaxy Watch 5 fait parler d’elle. Une nouvelle rumeur lui prête une fonction de santé jamais vue : le suivi de la température.

Bouygues Télécom lance Source

L’opérateur Bouygues Télécom a dévoilé une nouvelle marque et un nouveau forfait mobile : Source. Il promet de vous aider à devenir plus solidaire et écoresponsable.

