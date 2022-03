La bouille des chiens floutée sur Maps, le plan d’Elon Musk et Apple rassurant – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 21 mars : les chiens aussi floutés par Google Maps, Elon Musk annonce son nouveau Master Plan et Apple assure qu'il n'y a pas de problème de batterie avec iOS 15.4. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La tête des chiens va peu à peu disparaître de Google Maps

Nous avons appris ce lundi qu’en plus de flouter la tête des personnes visibles sur Google Maps, la firme de Mountain View allait désormais masquer le museau des chiens. Le but : empêcher l’identification indirecte de leur propriétaire et ainsi protéger leur vie privée.

Elon Musk annonce son plan

Il y a six ans, le fondateur de Tesla avait présenté son deuxième Master Plan qui avait posé les bases du développement sur cette période. Le trublion a, comme il en a l’habitude, communiqué sur Twitter l’arrivée d’un troisième Master Plan. Des annonces du côté de Tesla ne devraient donc pas tarder à tomber.

La mise à jour des iPhone draine la batterie

La batterie des iPhone souffre depuis la dernière mise à jour du logiciel, intitulée iOS 15.4, mais pour Apple, tout est normal. Selon la marque à la pomme, il faut attendre environ 48 heures avant que les applications ne fonctionnent à leur plein potentiel. Affaire à suivre donc.

Panne chez Apple

Ce lundi soir, de nombreux services Apple ont connu une petite panne. L’App Store, Apple Plan, iCloud ou encore Apple Music ne fonctionnaient plus normalement.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.