Nothing a du nouveau, Nvidia de la puissance de feu et Musk des idées — L’essentiel de l’actu de la semaine

C’était encore la semaine des révélations. Nothing a annoncé son premier smartphone, Nvidia sa future architecture surpuissante, et Elon Musk ses projets pour Tesla... sans rien dire. Retour sur ce qui a animé la semaine tech.

Nothing annonce son premier smartphone

Après des écouteurs au look inédit, Nothing va s’attaquer au marché du smartphone. La jeune marque initiée par Carl Pei (ex-OnePlus) a annoncé mercredi l’arrivée prochaine de son premier smartphone, sobrement intitulé le phone (1). Il sera disponible dès cet été, sans plus de précision, et tournera sous Android avec une nouvelle interface, Nothing OS.

HOPPER H100 : LE NOUVEAU GPU MONUMENTAL DE NVIDIA

Nvidia a présenté, mardi, sa nouvelle architecture : Nvidia Hopper. La puce Nvidia H100 sera la première à utiliser cette architecture qui se destine avant tout aux pros. Pour les futurs appareils grand public, il faudra attendre la rentrée et la présentation officielle de l’architecture Ada Lovelace des GeForce RTX 4000. La conférence pour les développeurs a également été l’occasion pour la marque de présenter Omniverse Cloud, son cloud GeForce Now mis à disposition des créateurs. Et c’est aussi un étrange projet nommé Instant NeRF pour mettre en rendu 3D une série de photos.

Master Plan 3 : Elon Musk annonce son projet pour Tesla

Si les promesses de son Master Plan 2 n’ont pas totalement vu le jour, ce n’est pas grave. Elon Musk a présenté son Master Plan 3, ses grands projets pour Tesla. Sans en dire énormément pour le moment…

Le test de la semaine : l’iPhone SE 5G (2022)

En 2022, voulons-nous toujours d’un smartphone petit format, avec un seul capteur photo et des bordures, mais une puissance de feu et une relation sur le long terme ? C’est toute l’interrogation (et le paradoxe) que suscite ce nouvel iPhone SE lancé récemment par Apple. Nous avons passé du temps à essayer de comprendre s’il était encore dans l’air du temps ou s’il répondait à un véritable besoin.

La vidéo de la semaine

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.