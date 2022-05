Le désamour Ive-Apple, ça chauffe pour Fitbit et l’USB-C va pulser – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 3 mai : on sait pourquoi Jony Ive a quitté Apple, Fitbit fait face à de nouveaux problèmes et l'USB-C supportera le 240 W. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Jony Ive : les vraies raisons de son départ

Dans un livre à venir et dont des passages ont été dévoilés par le New York Times, on découvre les raisons qui ont poussé Jony Ive, emblématique responsable du design d’Apple, à quitter la firme en 2019, après 27 ans de présence. Des différends stratégiques avec Tim Cook auraient conduit les deux hommes à prendre des routes séparées.

Fitbit : tous ses produits pourraient causer de graves brûlures

Selon une nouvelle action collective engagée aux États-Unis, l’ensemble des bracelets et montres connectées Fitbit seraient susceptibles de causer des brûlures chez leurs utilisateurs. Des rappels ont déjà eu lieu, mais la gestion par le fabricant est insuffisante, selon les plaignants.

L’USB-C 2.1 va supporter le 240 W

Même si les nouveaux câbles 240 W sont une bonne nouvelle, l’USB-C est toujours présenté comme la solution unique pour tous nos futurs besoins en câbles. La compatibilité reste cependant un problème majeur qu’il va falloir prendre en compte.

Le test : Motorola Edge 30 Pro

Le nouveau porte-étendard de Motorola revient avec des spécifications de très haut vol. Parmi les premiers smartphones du marché à embarquer un processeur Snapdragon 8 Gen 1 et un écran Oled de 144 Hz, le Motorola Edge 30 Pro veut avant tout briller avec son rapport qualité-prix. Pari réussi ?

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.