Grosse nouveauté WhatsApp, Sony WH-1000XM5 et l’Estrima Birò – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 6 mai : les émojis réaction arrivent sur WhatsApp, on connaît la date de présentation du Sony WH-1000XM5 et une concurrente de la Citroën Ami arrive en France. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

WhatsApp : cette nouvelle fonction va vous faire réagir

Elles sont enfin là. Après avoir été déployés sur la version bêta de l’application WhatsApp, les émojis réaction débarquent pour le grand public, a annoncé l’entreprise. Tout le monde devrait y avoir accès d’ici une semaine maximum.

Sony WH-1000XM5 : on sait quand le casque sera présenté

Une invitation a été envoyée par Sony pour se retrouver le 12 mai prochain. Si aucun élément explicite n’indique que le casque WH-1000XM5 sera la star de l’événement, le carton d’invitation laisse quand même beaucoup d’indices à son sujet.

Voici l’Estrima Birò, la nouvelle concurrente à petit prix de la Citroën Ami

La Citroën Ami va accueillir l’une de ses premières concurrentes répondant au nom d’Estrima Birò. Plus petite et donc encore plus pratique, la Birò est aussi plus onéreuse. Ce véhicule peut être conduit à partir de l’âge de 14 ans et ne nécessite aucun permis de conduire.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.