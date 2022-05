Google Street View en fête, Android sur Microsoft Store et nouveautés chez Logitech – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 24 mai : Google Street View fête ses 15 ans, Microsoft dope son store et Logitech lance ses nouveautés. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Logitech MX : un clavier et une souris s’ajoutent à la gamme

Logitech a lancé ce mardi une nouvelle souris MX Master 3S destinée à la productivité et à la bureautique. Elle brille par un clic silencieux et un capteur optique amélioré de 8000 DPI. Et cette nouvelle venue s’accompagne d’un clavier MX Mechanical, un modèle MX Keys avec une frappe mécanique et destiné aux pros. Il existe en deux tailles.

Google met à jour son Chromecast avec Google TV

Le Google Chromecast avec Google TV se voit offrir une mise à jour, mais ce n’est pas ce qu’on attendait : il s’agit en fait d’une fonctionnalité pour accéder plus rapidement à sa liste de contenus à regarder avec Google Assistant.

Windows 11 : la France aussi va pouvoir tester l’ajout d’applications Android sur PC

À l’occasion de sa conférence Build des développeurs, Microsoft a annoncé l’arrivée prochaine de l’Amazon AppStore sur Windows 11 en France. Une preview qui permettra néanmoins de tester les applications Android dans l’univers PC. Il sera également plus simple de restaurer ses applications issues du Microsoft Store en changeant de PC.

Google Street View a 15 ans

Pour célébrer les 15 ans de la fonction Street View sur Maps, Google présente une nouvelle option permettant de voir d’anciennes photos de certains lieux pour voir comment ils ont évolué au fil des années.

