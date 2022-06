Nouveaux jeux du PS Plus, Galaxy Watch 5 Pro sans lunette et Diablo Immortal débarque – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 1er juin : de nouveaux jeux sur le PS Plus, la Galaxy Watch 5 pourrait en décevoir certains et Diablo Immortal est disponible sur smartphone. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

PlayStation Plus Essential : on connait les jeux kratos du mois de juin 2022

Comme à chaque début de mois, Sony a annoncé l’arrivée de nouveaux jeux intégrés à sa formule PlayStation Plus Essential. Pour le mois de juin, ce sont trois jeux qui sont proposés sur PS4 : God of War, Naruto to Boruto Shinobi Striker et Nickelodeon All-Star Brawl. Signalons par ailleurs que ce troisième jeu est également proposé aux utilisateurs de PlayStation 5.

« Malheureusement, la Galaxy Watch 5 Pro va vous décevoir »

Alors que d’aucuns espéraient que la Galaxy Watch 5 Pro, qui devrait être lancée dans quelques mois par Samsung, reprenne le design de la Galaxy Watch 4 Classic, avec sa lunette rotative, il semble qu’il n’en sera rien. D’après les informations du leaker Ice Universe, Samsung n’aurait pas opté pour une véritable lunette mécanique sur sa future montre connectée haut de gamme.

Diablo Immortal : vous pouvez télécharger le jeu sur Android, iPhone et iPad

Après trois ans et demi d’attente depuis l’annonce du jeu, Blizzard vient finalement de lancer l’adaptation mobile de Diablo, Diablo Immortal. Le jeu est disponible depuis ce mercredi, aussi bien sur smartphones Android que sur iOS. La version PC est quant à elle proposée directement au sein de Battle.net.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.