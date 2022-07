Annonces Xiaomi 12S Ultra, l’échec d’Apple, Google protecteur et le rétrogaming de la PS3 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 4 juillet : les annonces du Xiaomi, Google qui protège ses utilisateurs·ices et le dépôt d'un brevet concernant la PS3. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Xiaomi fait du Xiaomi

Xiaomi a une fois encore confirmé son appétit d’ogre lors d’une conférence dantesque (comptez près de trois heures). On y a découvert son nouveau smartphone ultrapremium, le Xiaomi 12S Ultra, ainsi que deux petits princes très bien équipés, les Xiaomi 12S et 12S Pro, ou encore deux PC portables avec écrans Oled ainsi qu’un nouveau bracelet connecté, le Smart Band 7 Pro.

Apple sous tension

Apple est fréquemment considéré comme l’un des nouveaux leaders de la conception de puces, que ce soit sur PC ou smartphone et probablement à raison. Mais on vient d’apprendre que sous le vernis, les difficultés autour de ce secteur extrêmement compétitif commencent à voir le jour. Plus de détails dans cet article complet.

IVG menacée : Google prend des mesures

Il n’est pas rare, sur ce site ou ailleurs, de se plaindre de la propension des géants du Web à vouloir un peu trop suivre nos faits et gestes. Pour une fois, on observe le mouvement inverse : afin de protéger ses utilisateurs, Google propose aux femmes et aux hommes qui visiteront des centres de santé de supprimer leur historique de localisation. De quoi s’éviter des déboires dans le contexte de menaces qui pèsent contre le droit à l’IVG aux États-Unis.

Rétrocompatibilité PS3 : c’est dans les vieux pots…

Sony aurait obtenu un nouveau brevet lui permettant en théorie de faciliter l’émulation de jeux sur sa désormais antique PS3. L’opération ne serait pas une mince affaire, car l’architecture de la console compliquerait beaucoup les opérations.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.