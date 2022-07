Nothing phone (1) dévoilé, iOS 16 en beta déployé et Xiaomi bientôt survolté – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 12 juillet : Nothing a dévoilé son premier smartphone, Xiaomi s'apprête à lancer son chargeur 200 W et iOS 16 peut être testé en beta publique sur les iPhone. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le Nothing phone (1) est là

Après des semaines de teasing, le phone (1) de Nothing a été officiellement présenté, mardi à Londres. Disponible en noir et en blanc, il brille surtout par son interface Glyph qui le fait s’illuminer pour signifier des notifications en tous genres, personnalisables à l’envi. Pour le reste, le premier smartphone de la nouvelle marque de Carl Pei s’avère assez classique. Nous avons pu en avoir une première approche avant un test plus complet à venir.

Le chargeur 200 W de Xiaomi serait en approche

Xiaomi aurait déjà fait approuver un chargeur d’une puissance de 200 W par les autorités chinoises. Présentée il y a maintenant plus d’un an par la marque chinoise, la technologie HyperCharge 200 W pourrait donc arriver très rapidement après avoir obtenu sa certification.

iOS 16 et iPadOS 16 sont disponibles en bêta publique

Apple a commencé le déploiement de la bêta publique de son futur système d’exploitation iOS 16 ainsi que son pendant pour iPad. Nouvel écran de verrouillage ultra-personnalisable, iMessages amélioré, plus de collaboration ou encore l’arrivée de Stage Manager sur iPad. On vous explique comment l’installer en toute sérénité.

