Pour le mois d'août, Disney+ poursuit ses salves de nouvelles séries Marvel et nous offre dans le même temps une nouvelle histoire pour l'univers Star Wars avec Andor. La plateforme renoue aussi avec d'anciennes sagas cultes grâce à son nouveau film "Prey".

Disney+ fait le plein de contenu pour l’été et offrira des univers pour petits et grands pendant le mois d’août. On retrouve entre autres deux nouvelles séries signées Marvel avec Je s’appelle Groot et She-Hulk : Avocate qui étendent encore un petit peu plus le MCU. Une nouvelle série Star Wars s’annonce avec Andor ainsi qu’un nouveau film inspiré de la grande licence qu’est Alien avec un nouveau prequel de la saga Predator intitulé Prey.

Les séries qui arrivent sur Disney+ en août 2022

She-Hulk : Avocate

Le géant vert du MCU revient sous la forme de Jennifer Walters alias She-Hulk (incarnée par Tatiana Maslany). Créée par Jessica Gao, cette série suit une avocate exerçant son métier avec une spécialisation dans le droit des superhéros et qui se retrouve à devoir naviguer entre sa vie de bâtonnière trentenaire célibataire et ses pouvoirs nouvellement acquis. Au casting, on retrouve Mark Ruffalo en Smart Hulk et Tim Roth, qui reprend son rôle d’Emil Blonsky/Abomination, mais également Benedict Wong dans celui de Wong. La cousine de Bruce Banner aura droit à une série de 9 épisodes qui seront disponibles à partir du 17 août sur la plateforme.

Andor

Cette nouvelle série Star Wars nous ramène cinq ans avant les événements de Rogue One et propose de suivre Cassian Andor (interprété par Diego Luna) alors espion pour l’Alliance rebelle au tout début de la résistance contre l’Empire galactique. Attendue avec un total de 12 épisodes, cette série créée par Tony Gilroy (Armageddon, La Mémoire dans la Peau, Rogue One) vous proposera de découvrir simultanément ses deux premiers épisodes le 31 août prochain.

Je s’appelle Groot

Bébé Groot s’installe sur Disney+ avec sa propre série Je s’appelle Groot composée de 5 courts-métrages. L’arbrisseau le plus cool de la galaxie revient pour de multiples péripéties à travers les étoiles. Tantôt glorieux, tantôt dans le pétrin, cette série dévoile une panoplie de personnages inhabituels. On retrouve Vin Diesel dans la voix originale de Bébé Groot et James Gunn en tant que producteur exécutif de la série. Les cinq épisodes seront disponibles simultanément le 10 août.

3 août : American Crime Story (saisons 1 et 2) Code Black (saisons 1 à 3)

10 août : Je s’appelle Groot Bluey (saison 3)

17 août : She-Hulk : Avocate 9-1-1 (saison 4)



24 août : Portraits de stars Blackish (saison 8)

31 août : Andor American Horror Story : Double Feature

Mais également : Wu-Tang : An American Saga (saison 2)



Les films et documentaires ajoutés en août 2022

Jojo Rabbit

Récompensé par l’Oscar du meilleur scénario adapté en 2020 ce film réalisé par Taika Waititi (Thor : Ragnarok, Thor : Love and Thunder) conte l’histoire de Johannes Betzler alias Jojo Rabbit, un enfant de 10 ans ayant pris part aux jeunesses hitlériennes durant lesquels il fut maltraité. Incapable de tuer un lapin (d’où son surnom), celui-ci trouve refuge auprès de son ami imaginaire, Adolf Hitler. Grand partisan du Führer, son monde est remis en cause le jour où il apprend que sa mère cache Elsa, une jeune fille juive dans leur grenier.

Prey

Prey, le nouveau thriller de Dan Trachtenberg (The Boys, 10 Cloverfield Lane) issu de la saga Predator, se déroule 300 ans en arrière sur les terres comanches d’Amérique. On y rencontre Naru, une jeune guerrière talentueuse défendant sa tribu contre les dangers qui la menacent. Elle fera malencontreusement la rencontre d’un prédateur extraterrestre armé jusqu’aux dents avec un arsenal beaucoup plus sophistiqué que le sien. C’est ainsi que commence une confrontation perverse et terrifiante qui sera proposée dès le 5 août prochain dans le monde Star de Disney+.

Heat

Dans un film avec un très gros casting (Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer), on suit une équipe de braqueurs préparant les derniers détails de l’attaque d’un fourgon blindé qui va mal tourner. C’est à la suite de cette bavure que va démarrer un duel entre le lieutenant Hanna et le cerveau de la bande Neil McCauley à base de dossiers et de surveillance interposée pour savoir qui mettra l’autre en échec en premier.

Patients

Cette comédie dramatique met en scène Ben, devenu partiellement paraplégique après un accident à son arrivée en centre de rééducation. Là-bas, il fait la rencontre d’autres personnes dans son cas et va apprendre à lutter avec eux jour après jour contre les difficultés pour surmonter leur handicap et apprendre à revivre.

Et aussi…

La Boum 1 et 2, films cultes de Sophie Marceau, dans lesquels on retrouve Vic, une jeune lycéenne de 14 (16 ans dans le 2) dont on dépeint la relation complice qu’elle entretient avec sa grand-mère Poupette. Omar Sy est également de la partie avec Chocolat, film dans lequel il retrace l’histoire du premier clown noir de la scène française que la célébrité, l’argent facile, le jeu et les discriminations ont fini par user.

3 août : The Hot Zone (saison 2) [doc] Lego Star Wars : C’est l’été Les Faussaires de Manhattan

5 août : Prey Lego Star Wars : C’est l’été Les Faussaires de Manhattan La Boum La Boum 2 L’étudiante Je préfère qu’on reste amis Patients La French



12 août : Jojo Rabbit Drain the Oceans: The Mississippi River & Arctic War (saison 1) [doc]

19 août : Night and Day La vie aquatique Colombiana Pablo Escobar, l’empire de la drogue (doc) AZF : au cœur du chaos (doc)

24 août : Fearless : la véritable histoire de l’AFLW (doc)



26 août : Heat Chocolat Tolkien Les Incognitos

31 août : L’Europe vue du ciel (doc) La route de l’enfer : Norvège (saison 6) [doc]



