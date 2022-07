Amazon Prime augmente ses prix, le n°2 de la voiture électrique arrive en France et une femme dans GTA 6 – L’actu tech de la semaine

Vous étiez en vacances cette semaine et n'avez pas suivi l'actualité tech ? Voici un rapide récapitulatif de ce qu'il ne fallait pas louper. Au programme : une augmentation de prix chez Amazon, une nouvelle marque de voitures pour la France et une rumeur de restructuration au sein de Rockstar pour réinventer GTA.

Amazon Prime augmente ses prix en France

Alors que le pouvoir d’achat est sur toutes les lèvres lors des journaux télévisés et que certains foyers tentent tant bien que mal de boucler les fins de mois, Amazon a décidé… d’augmenter ses prix.

L’abonnement Amazon Prime passe ainsi de 5,99 à 6,99 euros par mois ou de 49 à 69,90 euros par mois. Une hausse de 42,65 % par an donc. Celles et ceux que cela dérange peuvent bien évidemment toujours résilier leur abonnement.

BYD arrive en France

Le TOP 3 des constructeurs de voitures automobiles est très éclectique. En première position, on retrouve Tesla, la marque américaine de renom, l’Allemand Volkswagen clôture ce podium, mais le numéro 2 est bien moins connu. Il s’agit de la marque chinoise BYD, qui compte bien suivre le sillage de la firme d’Elon Musk en commercialisant ses véhicules en Europe à partir du quatrième trimestre 2022.

C’est évidemment une marque à garder à l’œil et que vous pourrez retrouver au salon de l’automobile à Paris en octobre prochain.

Une femme dans GTA 6 : un symbole de changement

Un vent de rumeurs souffle sur GTA 6, l’un des jeux les plus attendus de la décennie. On a appris cette semaine que le prochain opus serait inspiré de Bonnie & Clyde et aurait donc comme protagoniste principale au moins une femme. Nous ne reviendrons pas sur les polémiques que cela a engendrées, mais nous contenterons de saluer l’évolution de Rockstar ayant mené à cela. Après avoir été pointé du doigt à une époque pour son ambiance de boy’s club et ses périodes de crunch, Rockstar semble avoir réagi et aurait revu sa culture d’entreprise.

La vidéo de la semaine

