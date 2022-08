Trottinette électrique en or, prix de la Switch et versus des Galaxy Z Fold/Flip 4 – Techs’presso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 11 août : une trottinette électrique en or hors de prix, le prix de la Switch ne devrait pas augmenter et notre comparatif des nouveaux pliants Samsung avec leur prédecesseur. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Tout en or, cette trottinette électrique est probablement la plus chère du monde

Caviar, notamment connu pour ses smartphones en or à plus de 7000 dollars, a cette fois-ci jeté son dévolu sur une trottinette électrique – le modèle Dualtron X2 de Minimotors – pour remettre le couvert. Pour les plus intéressés et les plus fortunés, 49 000 dollars vous seront demandés.

À contre-courant, Nintendo n’augmenterait pas le prix de la Switch

Dans une conjoncture délicate où les prix des appareils électroniques tendent à augmenter partout, Nintendo se positionne contre ce phénomène et assure par la voix de son président qu’aucune hausse n’est à prévoir. Bien qu’en France, ce sont les commerçants qui fixent publiquement les tarifs.

Galaxy Fold 4 vs Galaxy Fold 3 | Galaxy Z Flip 4 vs Galaxy Z Flip 3

Cette semaine, Samsung a présenté sa nouvelle génération de téléphones pliables, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4. Mais quelles différences et évolutions peut-on observer par rapport à la précédente génération ? Réponse dans ce versus et cet autre versus.

