Xiaomi Store fermés, plans de l’Apple Car volés et l’Oppo Pad confirmée – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 24 août : les Xiaomi Store ont fermé boutique en France, Apple s'est fait voler les plans de l'Apple Car et la tablette Oppo Pad arrivera bien en Europe.

Les Xiaomi Store ferment boutique en France, on fait le point

Coup de théâtre pour Xiaomi. Toutes ses boutiques françaises — sauf celle sur les Champs-Élysées — ont fermé depuis le 23 août 2022, a annoncé la marque sur son compte Instagram. La faute à un redressement judiciaire. Nous clarifions cette situation inédite dans cet article complet.

Apple Car : un ancien ingénieur vole les plans de la voiture autonome pour les apporter en Chine

Un ancien ingénieur d’Apple a plaidé coupable pour le vol de documents confidentiels liés aux plans de l’Apple Car, la future voiture autonome de la firme à la pomme. Il semblerait que l’individu ait voulu les donner à un concurrent chinois, Xpeng en l’occurrence.

Oppo Pad : c’est confirmé, la première tablette de la marque arrive bientôt en France

Déjà officialisée en Chine, la tablette Oppo Pad débarquera bel et bien en Europe et plus précisément dans nos contrées. Il faudra patienter jusqu’au 31 août pour découvrir plus en détails ses spécifications techniques. Y aura-t-il des différences avec la version chinoise ? Réponse bientôt.

