L’atout du Pixel 7, VTT électriques premium et FranceConnect vulnérable – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 31 août : le Pixel 7 aura un atout pour les casques et écouteurs sans fil, Frey Bike a présenté deux nouveaux VTT électriques et FranceConnect ne fonctionne plus avec l'Assurance maladie.

Le Google Pixel 7 profitera d’un atout de taille pour les casques et écouteurs sans fil

Le site 9to5Google a repéré un changement dans les lignes de code d’Android concernant les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, attendus cet automne. Le binôme devrait notamment profiter du Bluetooth LE Audio, qui permettra de profiter d’un nouveau codec nativement intégré pour une meilleure qualité audio.

Ces deux VTT électriques ultra haut de gamme sont à prendre au sérieux

Le constructeur chinois Frey Bike a lancé deux nouveaux VTT électriques dont la fiche technique respective est très alléchante. Composants haut de gamme, suspensions avant et arrière, freins à disques hydrauliques, couple de 95 Nm : ce binôme envoie du lourd pour moins de 4000 euros sur la note.

Pourquoi FranceConnect ne fonctionne plus avec l’Assurance maladie

FranceConnect ne fonctionne plus si vous utilisez les identifiants de l’Assurance maladie, la faute à des problèmes de sécurité sur la plateforme d’authentification, nous apprend le Canard enchaîné. Les sites officiels essaient de se montrer rassurant en évoquant une simple maintenance.

Notre vidéo du jour

