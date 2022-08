Le Google Pixel 7 profitera d’un atout de taille pour les casques et écouteurs sans fil

Selon les informations repérées par le site 9to5Google, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro profiteront de tout un tas de nouvelles fonctionnalités pour les casques et écouteurs sans fil grâce à l'arrivée du Bluetooth LE Audio.

Dans les prochains mois, Google compte lancer ses prochains smartphones haut de gamme. Deux modèles sont ainsi attendus : le Google Pixel 7 et le Google Pixel 7 Pro. Alors que la firme a déjà annoncé leur sortie à l’occasion de la conférence Google I/O, au printemps, on ignore jusqu’à présent leurs caractéristiques complètes.

Cependant, le site 9to5Google, spécialisé dans l’actualité de la firme, a mis la main sur une information particulièrement intéressante dans le domaine de l’audio sans fil pour ces deux smartphones. Le site américain a en effet repéré un changement de ligne de code d’Android, spécifiquement au sujet des Pixel 7 et 7 Pro, mais également du futur Google Pixel 7a, attendu pour le printemps 2023. Ce changement concerne en fait le support du Bluetooth LE Audio. On sait déjà que Google prévoit de déployer cette nouvelle spécification au sein d’Android 13. Néanmoins, pour en profiter, encore faut-il que les smartphones soient équipés de composants compatibles, ce qui n’est pas le cas des Pixel 6, 6 Pro et 6a déjà sortis par le constructeur.

Dans les lignes de code repérées par 9to5Google, un des développeurs d’Android signale que le Bluetooth LE Audio sera bel et bien intégré sur les « p22/p23a », soit les smartphones Pixel prévus pour l’automne 2022 et le printemps 2023. Il devrait donc bel et bien s’agir des Google Pixel 7, 7 Pro et 7a.

Un nouveau codec LC3 de meilleure qualité

Pour comprendre quels sont les gains apportés par le Bluetooth LE Audio, il faut d’abord comprendre comment fonctionne le Bluetooth audio classique. Il s’appuie sur le profil A2DP et le codec audio Bluetooth SBC particulièrement compressif. Tant et si bien que, depuis des années, les constructeurs n’ont eu de cesse de développer des codecs plus performants pour une meilleure qualité audio. On pense naturellement à l’aptX ou au LDAC, mais également au LHDC ou au SSC de Samsung.

Le Bluetooth LE Audio va permettre de profiter d’un nouveau codec intégré nativement au sein de la spécification et permettant une meilleure qualité audio à bitrate égal : le LC3 — pour Low Complexity Communications Codec. Si le codec SBC utilisé jusqu’à présent pouvait par ailleurs faire varier son bitrate de 127 à 345 kbps en fonction de la stabilité du signal, le LC3 aura une plus grande marge de manœuvre avec des valeurs de 64, 96, 128, 192, 248 kbps ou 345 kbps. Par ailleurs, même à débit plus faible, la qualité proposée devrait rester meilleure qu’en passant par le codec SBC à 128 kbps.

Alors que le SBC est limité à une profondeur de 16 bits, faisant varier le niveau sonore sur 65 536 niveaux de volume, le LC3 pourra également monter jusqu’à une profondeur de 32 bits pour 4 294 967 295 niveaux, promettant donc plus de dynamique sonore.

Auracast, multi-stream et prothèses auditives

Outre l’intégration de ce nouveau codec audio pour une meilleure qualité, le Bluetooth LE Audio intègre également trois autres fonctionnalités : Auracast, multi-stream et la compatibilité avec les dispositifs d’aide à l’audition.

Du côté d’Auracast, il s’agit cette fois de permettre à des écouteurs ou casques sans fil de connecter automatiquement plusieurs casques ou paires d’écouteurs à une même source. Une fonctionnalité qui pourrait s’avérer pratique par exemple dans les visites guidées pour les musées. La fonctionnalité Multi-Stream Audio va permettre de diffuser plusieurs canaux directement depuis une source — un smartphone par exemple — vers un casque ou des écouteurs. Cette fonctionnalité devrait garantir, dans le cas des écouteurs sans fil, que chaque oreillette reçoive indépendamment son propre canal audio.

Enfin, du côté des dispositifs d’aide auditifs, le Bluetooth LE Audio va permettre de gérer plus facilement les prothèses en permettant de les connecter à différentes sources comme un ordinateur, un smartphone ou un téléviseur.

De plus en plus de casques ou d’écouteurs lancés sur le marché sont annoncés comme compatibles avec le Bluetooth LE Audio. Néanmoins, en l’absence de smartphone compatible, ces fonctionnalités ne sont pas encore déployées. Avec l’arrivée des Pixel 7 et Pixel 7 Pro dans les prochaines semaines, on devrait donc enfin avoir droit aux premiers smartphones disposant de cette nouvelle spécification. Pour rappel, les deux smartphones pourraient être dévoilés en détail au début du mois d’octobre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.