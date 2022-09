ColorOS 13 en version stable, Android Auto avec Unreal Engine et BMW qui évite les 1000 km – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 16 septembre : ColorOS 13 (Android 13) débarque en version stable, la nouvelle Mustang bourrée de tech et la raison derrière le choix de BMW. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

ColorOS 13 est enfin là

Le déploiement de l’interface des Oppo sous Android 13 intervient enfin. En France, l’Oppo Find X5 et Find X5 Pro sont les premiers smartphones à en bénéficier.

Quand Android rencontre Unreal Engine

Une voiture avec Android et le moteur graphie Unreal Engine ? C’est possible et c’est ce que proposera la future Ford Mustang 2024. Malheureusement, la marque américaine loupe le coche de l’électrique en proposant ici une voiture 100 % thermique…

BMW explique pourquoi 1000 km d’autonomie, ce n’est pas une bonne idée

Un ingénieur de BMW, Thomas Albrecht, a expliqué à la presse que bien que les nouvelles batteries de voitures permettront de pousser encore plus loin l’autonomie, le constructeur ne souhaite pas aller jusqu’à 1000 km d’autonomie.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.