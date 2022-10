Nouveau vélo Decathlon, prix du Pixel 7 et voitures électriques peu consommatrices – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 30 septembre : un nouveau vélo électrique Decathlon, le prix en euros du Google Pixel 7 et les voitures électriques les moins consommatrices. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Decathlon LD 500 E officialisé : ce nouveau vélo électrique devrait faire un carton

Reconnu pour ses vélos à prix accessible, Decathlon a annoncé son nouveau modèle de vélo à assistance électrique, le Decathlon LD 500 E. Proposé à un prix de 1649 euros, ce nouveau cycle profite d’une batterie amovible de 504 mWh assurant au moins 60 km d’autonomie selon le constructeur. Il embarque également un capteur de couple avec un moteur de 250 W, une formule plutôt rare sur des modèles de ce prix. Pour le poids, comptez 23 kg sur la balance

Google Pixel 7 : un prix en euros toujours agressif, loin des nouveaux iPhone

À quelques jours de la conférence Google pour présenter les Pixel 7 et 7 Pro, de nouvelles fuites nous renseignent sur les prix des smartphones en euros. C’est cette fois le vidéaste espagnol Jose Morales Ros qui y va de ses informations. Selon les informations d’Amazon Espagne, dont il se fait le relais, le Pixel 7 en version 128 Go serait disponible au prix de 649 euros.

Voici la liste des voitures électriques qui consomment le moins d’énergie

Alors que les tarifs de l’électricité explosent depuis quelques mois, il peut être intéressant d’investir dans un véhicule électrique assez peu consommateur… encore faut-il savoir lesquels sont les plus exemplaires. Aux États-Unis, l’Office of Energy Efficiency and Renewable Energy s’est penché sur le sujet. La Tesla Model 3 arrive en tête du classement, suivie de la Lucid Air, puis de la Tesla Model Y. Pour compléter le top 5, on retrouve le Chevrolet Bolt EV puis la Hyundai Kona Electric. Classement américain oblige, les véhicules français — et européens — n’ont cependant pas été intégrés.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.