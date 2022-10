Annonces des Pixel 7, abonnement YouTube Premium, record de Tesla et la norme USB – L’essentiel de l’actu de la semaine

La semaine du 3 octobre a été marquée par plusieurs faits d'actualités importants : les Pixel 7 ont été officialisés, certaines fonctions jusque-là gratuites pourraient être disponibles uniquement via YouTube Premium, Tesla bat de nouveaux records de production et la nouvelle norme USB devrait bientôt arriver.

L’offensive Google avec les Pixel 7 et la Pixel Watch

Google a tenu sa conférence Made by Google, au cours de laquelle ont été officialisés les nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro. L’événement a aussi été l’occasion d’introduire la toute première montre connectée du l’histoire du groupe, j’ai nommé la Pixel Watch, mais aussi de présenter plus en détail la prochaine tablette de l’entreprise, la Pixel Tablet.

YouTube Premium : l’abonnement deviendrait obligatoire pour certaines fonctions gratuites jusque-là

Google souhaiterait visiblement faire basculer une fonction gratuite de YouTube vers son abonnement payant YouTube Premium. Plusieurs internautes ont en effet remarqué que l’option de visionnage « 2160p 4K UHD » était accompagnée d’une petite annotation « Premium ». Disponible gratuitement depuis 2010, ce flux vidéo pourrait ainsi être réservé aux abonnés d’ici peu.

Tesla n’en finit plus de battre des records : les constructeurs allemands dans le viseur

Un total de 365 000 voitures électriques produites, pour 343 000 livraisons : Tesla continue d’enchaîner les records au fil des trimestres. Le troisième de l’année 2022 a en tout cas été lucratif, grâce à la montée en puissance de l’ensemble de ses usines (États-Unis, Allemagne et Chine). L’idée est désormais de maintenir le cap et d’augmenter la cadence pour atteindre le million et demi d’unités produites.

USB : la nouvelle norme devrait arriver très bientôt

Les câbles et connectiques USB-C vont très prochainement adopter un tout nouveau branding afin d’afficher directement les vitesses de transferts auxquels il faudrait s’attendre. Un moyen de clarifier le tout, qui n’était pas toujours très clair eu égard des multiples numéros de version et autres sigles. Ces changements devraient entrer en vigueur dès ce trimestre.

Vidéo de la semaine

