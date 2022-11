La nouvelle fonction de l’iPhone 14, la future Porsche électrique et un vélo hors norme – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 14 novembre. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Macan : voici la deuxième voiture électrique de Porsche, avec une immense batterie et une charge très rapide

Prévu pour 2024, le futur Porsche Macan électrique commence tout doucement à dévoiler ses informations techniques. Et celles-ci semblent plutôt prometteuses.

Ce vélo électrique ultra puissant et endurant a décidé de tuer la concurrence

Le Trekking 7 de la marque Hepha sort les muscles et dégaine une fiche technique ultra solide pour un prix qui n’atteint pas les sommets non plus. Deux caractéristiques sortent du lot : l’autonomie de 200 km et le couple de 100 Nm.

iPhone 14 : une nouvelle fonction venue de l’espace arrive bientôt en France

Apple annonce le déploiement de la connexion par satellite aux États-Unis et au Canada. Mais l’information la plus importante est que son service débarquera en France dès le mois de décembre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.