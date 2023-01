Date des Galaxy S23, écran d’accueil harmonieux sur Android et pas de Galaxy S24+ pour l’an prochain – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 11 janvier : la date de présentation des Galaxy S23, des écrans plus harmonieux sur Android et la fin de la gamme Galaxy S Plus pour l'an prochain. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Galaxy S23 : Samsung confirme leur date de présentation officielle

Après plusieurs semaines de rumeurs, Samsung a finalement confirmé, mercredi 11 janvier, que sa prochaine conférence de presse liée aux smartphones Galaxy aura bel et bien lieu le 1er février à 19h heure de Paris. Pour rappel, ce sont trois smartphones qui devraient être mis en avant lors de l’événement, les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra. Samsung ne fait d’ailleurs pas mystère du sujet de la conférence en annonçant « la nouvelle série Galaxy S ».

Votre écran d’accueil Android sera parfait : toutes les icônes d’application seront compatibles Material You

Il y a un an et demi, Google présentait Monet, le système intégré à son design logiciel Material You permettant de modifier les couleurs de l’interface pour s’adapter à celles du fond d’écran. Parmi les nouveautés présentées avec Android 13 l’an dernier, la possibilité pour les développeurs d’adapter la couleur de leurs icônes d’applications à celles du système. Face au peu d’entrain de leur part — et aux goûts des utilisateurs qui souhaiteraient un écran d’accueil plus harmonieux, — la firme travaille sur une fonction qui forcerait la colorisation des icônes même si les développeurs n’ont pas intégré cette fonction.

Le Galaxy S23 Plus pourrait être le dernier de son genre

Selon les informations du site The Elec, généralement bien informé sur les projets de Samsung, le constructeur coréen n’aurait dans ses tuyaux que deux Galaxy S24 pour l’an prochain. La firme pourrait ainsi abandonner la version « Plus » de ses smartphones haut de gamme pour se concentrer sur la version classique et le modèle Ultra.

