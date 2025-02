Les antivirus en 2025, l’arrivée de l’iPhone SE 4 et le retour de One UI 7 sur les Galaxy S24 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 6 février : les antivirus en 2025, l’iPhone SE 4 arriverait bientôt et Samsung aurait retardé la mise à jour One UI 7 sur les Galaxy S24. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Les antivirus en 2025 : est-il vraiment utile de payer ?

A-t-on encore vraiment besoin d’un antivirus payant en 2025 ? La question se pose réellement, alors que Windows Defender a obtenu un score parfait de 6/6 en protection lors des des dernières évaluations de l’institut AV-TEST. En fait, nos systèmes d’exploitation ont pour avantage d’apporter une très bonne première couche de production. Tout ceci surtout pour les particuliers, et non les entreprises.

Apple pourrait annoncer l’iPhone SE 4 dès le 11 février

Apple prévoirait d’annoncer l’iPhone SE 4 par communiqué de presse dès le 11 février, selon Bloomberg. Ce modèle inclurait un écran OLED, un port USB-C et une puce compatible Apple Intelligence. Son prix pourrait être supérieur à celui du modèle précédent, avec une augmentation estimée entre 70 et 100 euros. La commercialisation est attendue d’ici la fin du mois de février, avec une ouverture des précommandes dans les jours suivant l’annonce.

Samsung aurait retardé la mise à jour One UI 7 sur les Galaxy S24

Samsung prévoirait une quatrième version bêta de One UI 7 pour la gamme Galaxy S24, repoussant la sortie de la version stable à fin février ou début mars. Ce retard serait dû à des ajustements, notamment pour corriger un problème d’affichage jaunâtre signalé par certains utilisateurs. Certaines fonctionnalités, comme l’enregistrement d’appels et le Now Brief, pourraient être déployées ultérieurement, comme sur la gamme Galaxy S25.