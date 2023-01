Votre écran d’accueil Android sera parfait : toutes les icônes d’application seront compatibles Material You

Android 13 pourrait franchir une nouvelle étape dans une cohérence parfaite de l'écran d'accueil des utilisateurs. La dernière beta du système d'exploitation teste la génération d'icônes d'applications façon Material You.

Avec Android 13, Material You s’est amélioré puisque désormais les icônes d’application tierces — et non plus seulement celles de Google — peuvent elles aussi s’adapter aux couleurs du fond d’écran. Pour autant, il faut pour le moment que les développeurs d’application rendent compatibles les icônes avec Material You pour que cela fonctionne. Face à un trop faible engagement, Google a pris les devants.

Une fonctionnalité pas assez utilisée par les développeurs

Ce changement de couleur des icônes est disponible sur le Pixel Launcher, mais aussi sur les autres surcouches qui l’intègrent. En revanche, peu de développeurs ont rendu leurs applications compatibles. Ironie du sort : toutes les applications de Google ne sont pas compatibles.

Source : Frandroid

Conséquence : les écrans d’accueil des utilisateurs, notamment de Pixel, peuvent utiliser Material You, mais toutes les applications ne sont pas dans les mêmes tons de couleur. Pour les plus psychorigides d’entre vous, cela peut même représenter un traumatisme quotidien.

Google va plus loin avec Material You

Dans la bêta de la QPR2 d’Android 13, on apprend que Material You peut générer automatiquement des icônes d’application adaptées. Cependant, cette nouveauté n’est disponible que sur la Pixel Experience et donc que sur les smartphones de Google.

Il s’agit d’une option à activer qui permet de forcer toutes les icônes d’application à devenir monochromes. Comme l’analyse 9to5Google, « Pixel Launcher identifie les éléments d’arrière-plan et de premier plan et force chacun d’eux comme il le juge approprié ». Sur la capture d’écran réalisée par le média, on voit que l’application « Arts & Culture » n’a pas la même disposition de couleurs, ce qui montre que des améliorations sont encore à faire.

On peut imaginer qu’à l’avenir, les utilisateurs pourront décider ou non de forcer les icônes d’application à s’adapter via Material You. De quoi contenter les fans d’Android qui veulent un écran d’accueil parfait.

