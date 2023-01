Nouvel exporateur de fichiers Windows, hausse de prix pour le Galaxy S23 et Oled sur les montres Garmin – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 25 janvier : un aperçu du futur explorateur de fichiers Windows, les prix des Galaxy S23 en fuite et un plus bel écran pour les montres Garmin. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Windows 11 : le premier aperçu du nouvel explorateur de fichiers donne très envie

Si les bruits de couloir autour d’une refonte de l’explorateur de fichiers de Windows se font de plus en plus intenses depuis plusieurs mois, le site Windows Central apporte enfin du nouveau. Le site spécialisé a publié des mock-ups de ce à quoi devrait ressembler cette nouvelle interface attendue dans le courant de l’année.

Samsung Galaxy S23 : la hausse de prix se confirme toujours plus avec cette nouvelle fuite

À moins d’une semaine du lancement des Galaxy S23, le journaliste allemand Roland Quandt a dévoilé la nouvelle grille tarifaire de Samsung en Europe. Selon ses informations, il faudrait s’attendre à un premier prix à 959 et des tarifs montant à 1589 euros pour le S23 Ultra en version 8+512 Go.

Garmin s’apprêterait à lancer deux montres avec un écran de bien meilleure qualité

Moins d’un an après le lancement des Forerunner 255 et 955, Garmin s’apprêterait à lancer deux nouvelles montres dédiées aux coureurs. Les Forerunner 265 et 965 reprendraient les innovations apportées par la génération précédente, mais se distingueraient par l’intégration d’un bien meilleur écran basé sur une dalle Oled.

