Garmin s’apprêterait à lancer deux montres avec un écran de bien meilleure qualité

Garmin pourrait lancer, dans les prochaines semaines, ses nouvelles montres dédiées à la course à pied, les Forerunner 265 et 965. Elles seraient équipées, pour la première fois, d'un écran Oled.

Le calendrier semble s’accélérer pour Garmin. Alors que le constructeur de montres sportives a déployé récemment la détection de fibrillation cardiaque sur sa Garmin Venu 2 Plus, la marque pourrait lancer très prochainement deux nouvelles montres connectées dédiées à la course à pied et aux triathlètes : les Garmin Forerunner 265 et Garmin Forerunner 965.

Depuis quelques semaines, les rumeurs enflent autour de deux nouvelles montres milieu de gamme de Garmin. Il faut dire que, au début du mois, la FCC a certifié deux nouveaux produits Garmin équipés à la fois du Wi-Fi et du Bluetooth. Parmi les différents documents mis en ligne par l’autorité américaine, on peut notamment découvrir une capture d’écran de montre connectée avec son format rond bien distinct.

Surtout, le site the5krunner rapporte avoir reçu deux photos d’une montre qui se présente comme la Garmin Forerunner 265, à savoir le petit format de la future montre. Outre la mention du modèle au dos de la montre, on peut surtout distinguer un format légèrement différent de celui de la Forerunner 255s actuellement en vente, avec une bordure plus discrète autour de l’écran. Mais la principale nouveauté semble justement résider dans la technologie d’affichage utilisée.

En lieu et place du MIP transflectif habituellement utilisé pour la gamme Forerunner, Garmin semble avoir opté pour un écran Oled. Si cette technologie a tendance à réduire drastiquement l’autonomie des montres connectées, elle permet cependant un affichage bien plus défini et avec beaucoup plus de contraste. Garmin a d’ailleurs déjà commencé à passer ses montres haut de gamme vers l’Oled, à l’instar de la Epix Gen 2.

Au dos de la montre, le cardiofréquencemètre semble cependant identique à celui de la Garmin Forerunner 255. Il en va de même pour le système de recharge, qui semble toujours utiliser la connectique propriétaire de Garmin. Enfin, les contrôles semblent toujours se faire à l’aide de boutons physiques. On n’est cependant pas à l’abri de l’arrivée de la détection de la fibrillation auriculaire, fonction déjà déployée sur la Venu 2 Plus.

Par ailleurs, Garmin ayant pris l’habitude de lancer ses montres de la série Forerunner 9 en même temps que la série Forerunner 2, on n’est pas à l’abri non plus d’une annonce prochaine de la Forerunner 965. Selon les informations de the5krunner, elle aussi serait dans les tuyaux avec un écran Oled. Ces derniers jours, c’est le compte Twitter FTTest_en qui a partagé une capture d’écran de la page produit de la Forerunner 965. De quoi suggérer une commercialisation imminente.

Given the information I found online, the Forerunner 965 will be available in

– Black / Powder Gray

– Whitestone / Powder Gray

– Amp Yellow / Black

These resemble the colors of the FR955, thus this might be a copy & paste thingy.

