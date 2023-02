Le Galaxy S23 officialisé, Orange/Sosh augmente ses prix et Toyota ne croit pas à l’électrique – L’actu tech de la semaine

On fait le point sur les actualités tech les plus marquantes de la semaine. Galaxy Unpacked, augmentation de prix des forfaits Orange et Sosh et tribune anti-voitures électriques de Toyota.

La dernière semaine de janvier et première de février a été particulièrement dense en actualités dans le monde de la tech. Le point d’orgue de la période a bien sûr été la conférence de Samsung, mercredi 1er février.

Galaxy S23 et Galaxy Book : Samsung frappe fort

Samsung a ouvert la valse des smartphones premium pour 2023 ! Lors de son Galaxy Unpacked, le constructeur sud-coréen a dévoilé sa nouvelle gamme, les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Ce n’est pas suffisant ? Ça tombe bien, il en reste un petit peu puisque c’était aussi l’occasion de révéler de nouveaux PC portables : les Galaxy Book 3 et Book 3 Ultra.

Nous avons eu la chance de prendre en main les Galaxy S23 et S23 Ultra ainsi que d’approcher les Galaxy Book 3 (Ultra). De quoi vous livrer toutes nos impressions à leur sujet.

Orange/Sosh augmente ses prix

On le savait déjà, mais Orange annonce désormais directement à ses clients une hausse de prix de tous ses forfaits, que ce soit sur le fixe ou le mobile. Les abonnés vont ainsi devoir payer de un à deux euros de plus tous les mois pour accéder au même service. La faute, selon Orange, à une augmentation des coûts d’exploitation du réseau.

Celles et ceux qui ne souhaitent pas payer ce surcoût peuvent heureusement se désabonner sans frais durant quatre mois.

Toyota

La voiture électrique, une vision de l’avenir ? Pour Toyota, pas du tout ! Tout du moins pour Gill Pratt, scientifique en chef de la marque nipponne. Selon lui, la pénurie à venir de Lithium, composé utilisé dans les batteries, limite le passage de nos voitures au tout électrique. De nombreuses nuances restent néanmoins à apporter à cela.

