Windows 12, les PC lents à cause de Nvida, le recyclage des batteries des voitures électriques – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 7 mars 2023 : Windows 12, certains PC trop lents à cause de Nvidia et les batteries des voiture électriques qui se recyclent plus facilement qu'on ne le pense. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Windows 12 : vous pourrez le tester en avance grâce à Windows Canary

Microsoft modifie les règles de son programme Windows Insider en amont de l’arrivée de Windows 12 dans le circuit de test.

Votre PC est devenu lent ? C’est peut-être la faute de Nvidia

Nvidia a admis que ses derniers drivers pouvaient dans certains cas aboutir à une hausse de l’usage processeur (CPU) lorsqu’on quitte un jeu. Ce problème serait lié à un bug observé sur le processus Nvidia Container.

Vous pensez qu’il est difficile de recycler les batteries des voitures électriques ? Cette entreprise vous prouve le contraire

L’entreprise américaine Redwood Materials annonce être en mesure de recyler des batteries à 95 %, dépassant ainsi Tesla qui plafonne actuellement à 92 %. Dirigée par l’un des fondateurs de la marque d’Elon Musk, l’entreprise spécialisée dans la valorisation des cellules fait le bilan de son programme lancé un an plus tôt.

Mercedes prouve que le recyclage des batteries des voitures électriques n’est pas un problème

Mercedes annonce l’inauguration d’une toute nouvelle usine dédiée à la revalorisation des batteries de ses voitures électriques. Ainsi, le constructeur allemand promet un taux de recyclage allant jusqu’à 96 %, battant alors tous ses rivaux et notamment Tesla. Un nouveau coup dur pour les détracteurs de ce type de motorisation.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.