La photo du Galaxy S23, la charge en 10 minutes d’une voiture et Cyberpunk 2077 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 13 mars 2023 : la photo fait scandale chez Samsung, la voiture électrique qui se charge en 10 minutes et le ray tracing gonflé à bloc. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Samsung : en photo, une tempête en chasse une autre

Alors que Samsung s’est réveillé sur un petit scandale à base de lune modifié, pas forcément très grave étant donné qu’à peu près tous ses concurrents font de même, une autre accusation autrement plus grave a frappé la firme coréenne. Selon plusieurs internautes, les appareils photo principaux des Galaxy S23 et S23 Plus seraient touchés par un défaut d’optique qui causerait des soucis de focus. Le Galaxy S23 Ultra serait lui épargné.

Voiture électrique : la charge sans fil ultra rapide à l’université

Des chercheurs suédois sont parvenus à créer un système de recharge à induction de voitures électriques capable de délivrer une puissance de 500 kW.

Cyberpunk 2077 avec un Ray Tracing amélioré

Le mode RT Overdrive sera présenté en bonne et due forme par les développeurs de Cyberpunk 2077 lors d’une conférence. Celle-ci aura lieu le 22 mars et mettra en avant une version améliorée du Ray Tracing, intitulée Path Tracing.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le prochain numéro !