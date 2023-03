Disparition d’une technologie centenaire, bonne nouvelle pour les montres Google et nouveaux jeux du PS Plus – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 16 mars : La radio AM disparait des voitures électriques, plus de données de santé sont accessibles aux montres connectées Google et Fitbit et les nouveaux jeux du Playstation Plus pour mars 2023. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Les grandes ondes disparaissent des voitures électriques

Avec l’ajout de plus en plus de nouvelles technologies dans les voitures électriques les plus récentes, les constructeurs sont de plus en plus nombreux à se passer des grandes ondes de la radio AM. Mais ce choix a des conséquences négatives, notamment pour les habitants de zones rurales.

Plus de données de santé gratuites chez Google et Fitbit

La multinationale vient d’annoncer qu’elle met à disposition des possesseurs de montres et bracelets connectés Google ou Fitbit plus de données de santé, et ce gratuitement. Ceux-ci pourront notamment suivre l’évolution de leur stress ou de leur sommeil sur de plus longues durées. Une bonne nouvelle, d’utilité publique qui plus est.

Les ajouts du mois de mars 2023 au PlayStation Plus

C’est l’heure de la mise à jour de mars 2023 du catalogue du PlayStation Plus, le service de jeux vidéo par streaming de Sony. Les utilisateurs abonnés au PS+ Extra et PS+ Premium pourront notamment jouer à deux titres de la franchise Uncharted ou encore à Immortals Fenyx Rising.

