Google Drive, Tesla et Samsung Galaxy S23 FE – tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 03 avril : Drive qui agace, les résultats de Tesla et le retour du Galaxy FE.

Google Drive limite son stockage

Google Drive aurait soudainement limité le stockage maximal pour certains utilisateurs. Si vous êtes touchés, vous ne pourrez plus stocker plus de 5 millions de fichiers, quel que soit l’espace de stockage disponible en Go / To sur le compte.

Tesla bat un record de livraisons

La firme d’Elon Musk a battu un record de livraisons sur le premier quart 2023. En revanche, le fleuve n’est pas tranquille : les bénéfices pourraient à terme s’écrouler à cause d’une baisse de prix drastique des prix.

Samsung fait dans le radical

La gamme FE ferait son retour fin 2023 avec un Galaxy S23 FE. Ce téléphone ferait un choix assez radical, puisqu’il opterait pour la même puce que les Samsung Galaxy S22, l’Exynos 2200.

